Tin vui cho người đi xe điện!

Nỗi lo lớn nhất của nhiều người khi nghĩ đến xe điện là pin sẽ nhanh chai, quãng đường đi được giảm mạnh sau vài năm, khiến xe mất giá và chi phí sử dụng tăng lên. Tuy nhiên, dữ liệu mới từ công ty phân tích xe điện Recurrent cho thấy thực tế đang diễn ra theo chiều ngược lại.

Theo báo cáo công bố ngày 23/4, xe điện đời mới hiện giữ trung bình 97% phạm vi hoạt động ban đầu sau 3 năm sử dụng và vẫn duy trì 95% sau 5 năm. Điều đó đồng nghĩa, một mẫu EV có thể chạy 500 km khi mới mua thì sau 5 năm vẫn còn khoảng 475 km, mức suy giảm rất thấp so với những lo ngại phổ biến trước đây.

Điểm đáng chú ý là nghiên cứu này dựa trên hơn 1 tỷ dặm dữ liệu lái xe thực tế, thu thập từ nhiều dòng xe, nhiều điều kiện khí hậu, địa hình và thói quen sử dụng khác nhau. Thay vì chỉ nhìn vào thông số tiêu chuẩn của hãng, Recurrent sử dụng chỉ số “Expected Range” - phạm vi hoạt động kỳ vọng ngoài đời thực để phản ánh chính xác hơn trải nghiệm của người dùng.

Không chỉ nhờ công nghệ pin tốt hơn, các hãng xe còn đang áp dụng một “chiêu phần mềm” khá thông minh để hạn chế cảm giác pin xuống cấp theo thời gian. Cụ thể, nhiều mẫu EV được thiết kế với một phần dung lượng pin dự phòng chưa mở khóa hoàn toàn ở giai đoạn đầu. Khi pin bắt đầu lão hóa tự nhiên, hệ thống quản lý pin sẽ dần kích hoạt phần dung lượng dự trữ này thông qua các bản cập nhật phần mềm từ xa (OTA), giúp bù lại phần hiệu suất bị mất.

Nhờ đó, dù pin có hao mòn vật lý sau nhiều năm, quãng đường xe chạy được trong thực tế vẫn gần như ổn định, giúp người dùng ít cảm nhận sự khác biệt giữa xe mới và xe đã sử dụng vài năm.

Bên cạnh đó, công nghệ pin hiện nay cũng đã tiến xa hơn đáng kể. Các bộ pin mới có mật độ năng lượng cao hơn, lưu trữ nhiều điện hơn trong cùng kích thước, thiết kế cell-to-pack giúp tối ưu không gian, hệ thống quản lý nhiệt thông minh giúp pin hoạt động trong điều kiện lý tưởng, hạn chế lão hóa sớm. Cộng thêm hiệu suất mô-tơ và khí động học ngày càng tốt, xe điện đang trở nên bền bỉ hơn qua từng thế hệ.

Theo Recurrent, những thương hiệu ghi nhận gần như không có suy giảm đáng kể về tầm hoạt động sau 5 năm gồm Cadillac, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz và Rivian - cho thấy độ bền pin đang dần trở thành tiêu chuẩn chung của ngành xe điện, thay vì lợi thế riêng của một vài hãng tiên phong.

Với người tiêu dùng, đây là một tín hiệu quan trọng: xe điện không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, ít bảo dưỡng mà còn giữ hiệu suất pin tốt hơn nhiều so với lo ngại trước đây. Khi hạ tầng trạm sạc ngày càng phủ rộng và pin ngày càng bền, một trong những rào cản lớn nhất của xe điện đang dần biến mất.