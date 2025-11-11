Chưa tới 500 triệu đã mua được "vua xe 7 chỗ"

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong vòng 24 giờ.

1. “Vua xe 7 chỗ” được ưu đãi mạnh, giá cao hơn Kia Morning chưa tới 30 triệu đồng

Cuối năm, Mitsubishi Xpander đang được ưu đãi mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng. Phiên bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 56 triệu đồng), tặng bảo hiểm vật chất, camera lùi, đưa giá thực tế xuống còn 493 triệu đồng - tức chỉ cao hơn Kia Morning bản cao nhất 24 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander từng giữ “ngôi vương” MPV suốt 1.136 ngày liên tiếp, nay chịu cạnh tranh từ VinFast Limo Green - mẫu MPV điện vừa dẫn đầu doanh số tháng 9/2025 với 2.120 xe, vượt Xpander (1.792 xe).

Động thái giảm giá giúp Xpander lấy lại sức hút trong phân khúc, vốn nổi bật nhờ thiết kế ấn tượng, chỗ ngồi 7 người và tính đa dụng cho cả gia đình lẫn dịch vụ. Trước ưu đãi, giá niêm yết bản MT ở mức 560 triệu đồng.

2. Lô Mitsubishi Destinator đầu tiên cập cảng Việt Nam: Ít nhất 2 bản, có ADAS

Những chiếc Mitsubishi Destinator thương mại đầu tiên đã cập cảng Việt Nam, nhập khẩu từ Indonesia, chuẩn bị cho lễ ra mắt đầu tháng 12/2025. Hình ảnh cho thấy có thể có ít nhất hai phiên bản: Bản tiêu chuẩn dùng mâm tối màu, bản cao cấp có mâm phay hai tông, viền kính crôm và camera ADAS trước kính lái.

Xe có nhiều màu sơn như đỏ, đen, xám, xanh và trắng, kèm tùy chọn nóc đen.

Mitsubishi đã mở đặt cọc từ 15/10, tiền giữ chỗ 10 triệu đồng, tặng phim cách nhiệt + phiếu dịch vụ trị giá 14,5 triệu đồng cho khách đăng ký sớm. Chủ xe hạng Bạch kim còn được ưu đãi thêm 18 triệu đồng, tổng hỗ trợ 33 triệu đồng.

Dù chưa công bố giá chính thức, chương trình ưu đãi và trang bị ADAS cho thấy Destinator sẽ là mẫu SUV 7 chỗ mới nhiều tiềm năng, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc đô thị cao cấp.

3. Lộ ảnh chi tiết mẫu xe điện mới của VinFast

Trong số các sản phẩm đang phát triển của VinFast, EB 6 là mẫu xe được chú ý nhất khi trước đó hãng chỉ công bố hình ảnh đồ họa. Loạt ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội đã hé lộ phiên bản thương mại mang màu sơn xanh của Vinbus, cho thấy xe sẽ do Vinbus vận hành.

Đáng chú ý, xe có bố trí 19 chỗ ngồi, hướng tới mục đích chở học sinh hoặc hành khách, khác với cấu hình buýt công cộng 11 chỗ ngồi – 17 chỗ đứng. Nội thất trang bị máy điểm danh, màn hình TV, camera giám sát, lọc không khí, cảnh báo bỏ quên học sinh.

Xe dài 6,2 m, nhỏ hơn Ford Transit nhưng chở được nhiều hơn một người. EB 6 dùng động cơ điện 188 mã lực, pin LFP 179,5 kWh, di chuyển 250 km/sạc, sạc nhanh 20–80% trong 70 phút. Hiện mẫu xe đã chạy thử tại Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang), sẵn sàng bàn giao.

4. Quy định mới: Ô tô vi phạm có thể bị phạt tới cả triệu đồng

Từ ngày 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m khi đi ô tô phải được bố trí ghế hoặc thiết bị an toàn riêng, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Quy định mới được coi là bước tiến trong bảo vệ trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra va chạm. Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, giai đoạn 2020–2023 đã có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến trẻ không được cố định đúng cách. Người điều khiển vi phạm sẽ bị phạt 800.000–1.000.000 đồng.

Cùng với đó, các hãng xe được khuyến khích bổ sung chốt ghế và vị trí ghế phù hợp. Quy định tương tự đã được áp dụng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, giúp giảm tới 70% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh và 50% ở trẻ nhỏ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

5. Nissan Navara đời mới “mượn” nền tảng Triton để đấu Ranger

Sau hơn 10 năm gắn bó với thế hệ D24, Nissan Navara thế hệ mới sẽ ra mắt ngày 19/11 tại Australia và New Zealand, phát triển trên nền tảng khung gầm của Mitsubishi Triton, nhưng giữ thiết kế và trải nghiệm lái riêng của Nissan.

Động cơ diesel 2.4L tăng áp 201 mã lực, có thể kèm bản plug-in hybrid sau này. Dòng sản phẩm dự kiến gồm bản Pro-4X Warrior phát triển cùng Premcar và phiên bản NISMO thể thao. Xe sẽ mở bán trong nửa đầu 2026, kỳ vọng giúp Nissan cạnh tranh sòng phẳng Ford Ranger và Toyota Hilux.