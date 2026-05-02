Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2026

Năm 2026, khi sức nóng của thế hệ iPhone 17 mới nhất đã dần hạ nhiệt và giá bán đi vào quỹ đạo ổn định, thị trường thiết bị di động qua sử dụng lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của iPhone 15 Pro. Không phải ngẫu nhiên mà giới công nghệ và những người sành sỏi đều đánh giá đây là chiếc điện thoại vô địch trong tầm giá ở thời điểm hiện tại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mức giá đã chạm ngưỡng hấp dẫn cùng hàng loạt trang bị công nghệ đỉnh cao giúp thiết bị này trở thành phương án tối ưu cho những ai khát khao trải nghiệm dòng Pro mà không muốn đầu tư một số tiền quá lớn.

Khảo sát thực tế tại các hệ thống bán lẻ và thị trường máy cũ trong giai đoạn đầu năm cho thấy giá bán của iPhone 15 Pro đang ở mức vô cùng dễ chịu. Cụ thể, phiên bản bộ nhớ 128GB hàng qua sử dụng với hình thức đẹp như mới hiện chỉ dao động từ 16,5 đến 18,5 triệu đồng. Thậm chí, người dùng hoàn toàn có thể tìm được những chiếc máy có mức giá dưới 16,5 triệu đồng nếu chấp nhận những vết xước cực kỳ nhỏ hoặc tình trạng pin đã suy hao đôi chút. Nếu đặt lên bàn cân với mức giá vẫn còn khá đắt đỏ của iPhone 17 Pro hiện tại, việc lùi lại một thế hệ giúp bạn tiết kiệm được hơn chục triệu đồng trong khi những trải nghiệm mang lại gần như không có sự chênh lệch rõ rệt.

Điểm sáng giá nhất biến chiếc điện thoại này thành một khoản đầu tư vượt trội trong năm nay chính là khả năng tương thích trọn vẹn với Apple Intelligence. Trong khi các thế hệ tiền nhiệm như iPhone 14 Pro đã hoàn toàn dừng bước trước cuộc đua trí tuệ nhân tạo của Apple, iPhone 15 Pro lại thong dong dẫn đầu nhờ sức mạnh từ bộ vi xử lý A17 Pro kết hợp cùng dung lượng RAM 8GB rộng rãi. Đây chính là thiết bị mang hậu tố "Pro" có mức giá dễ tiếp cận nhất hiện nay, đảm bảo người dùng có thể khai thác mượt mà mọi tính năng thông minh thế hệ mới mà không lo bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên công nghệ số.

Không chỉ ghi điểm nhờ hiệu năng và trí tuệ nhân tạo, cảm giác sử dụng thực tế của mẫu máy này vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao. Khung viền Titan chuẩn hàng không vũ trụ giải quyết triệt để bài toán về trọng lượng, mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn so với chất liệu thép không gỉ. Cổng sạc USB-C cũng là một sự nâng cấp mang tính thực dụng cao, giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hệ sinh thái cá nhân chỉ với một sợi cáp duy nhất. Khi kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà và hệ thống camera 48MP hỗ trợ quay video ProRes chuyên nghiệp, chiếc máy này dư sức đánh bại những mẫu iPhone bản tiêu chuẩn đời mới vốn vẫn bị giới hạn ở tần số quét màn hình 60Hz cơ bản. Sự giao thoa hoàn hảo giữa thiết kế đột phá, tính năng hiện đại và mức giá hợp lý đã thực sự biến iPhone 15 Pro cũ thành lựa chọn không thể ngó lơ trong dịp đầu năm nay.