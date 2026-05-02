Từng là biểu tượng của giới siêu giàu, Rolls-Royce Phantom 2007 giờ rao bán giá ‘ngỡ ngàng’

Theo Bảo Lâm | 02-05-2026 - 12:12 PM | Thị trường

Bỏ ra 3,6 tỷ đồng để sở hữu Rolls-Royce Phantom 2007 là cuộc chơi đổi lấy đẳng cấp nhưng phải đánh đổi bằng chi phí vận hành đắt đỏ của một tượng đài 19 năm tuổi.

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Phantom từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự thành đạt và đẳng cấp tột cùng của giới thượng lưu. Dù trải qua nhiều thế hệ với những cải tiến về công nghệ và thiết kế, những chiếc Phantom thế hệ thứ VII vẫn giữ một vị thế riêng trong lòng những người sưu tầm xe siêu sang nhờ vẻ ngoài bề thế và không gian nội thất tĩnh lặng biệt lập.

Rolls-Royce Phantom 2007 đang gây bất ngờ về giá bán lại. Ảnh: Facebook

Sau gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Phantom sản xuất năm 2007 vẫn giữ được những nét đặc trưng của dòng sedan siêu sang đầu bảng. Xe sở hữu ngoại thất phối hai tông màu đen và bạc, với các chi tiết mạ chrome như lưới tản nhiệt và biểu tượng Spirit of Ecstasy vẫn giữ được độ bóng nhất định.

Tuy nhiên, tổng thể diện mạo đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa tự nhiên. Theo thông tin từ người bán, đây là chiếc Phantom từng mang biển số của tỉnh Bình Dương và đã qua tay một vài đời chủ. Dù chưa rõ số ODO chính xác, nhưng với tuổi đời gần 20 năm, quãng đường di chuyển thực tế ước tính không dưới 50.000 km.

Các chi tiết mạ chrome đặc trưng vẫn giữ được độ bóng dù ngoại thất đã có dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Facebook

Khoang nội thất của xe sử dụng tông màu kem chủ đạo kết hợp cùng các chi tiết ốp vân carbon trên táp-lô và vô-lăng. Thực tế cho thấy, việc duy trì tình trạng hoàn hảo cho nội thất màu sáng sau thời gian dài là một thử thách lớn. Các hàng ghế da hiện đã xuất hiện vết nhăn và tình trạng ố màu cục bộ.

Bên cạnh đó, một số chi tiết như tay nắm cửa bên trong cũng có hiện tượng bong tróc bề mặt. Các trang bị tiện ích trên xe dừng lại ở tiêu chuẩn của năm 2007 với hệ thống giải trí CD 6 đĩa, âm thanh 15 loa và màn hình ẩn phía sau đồng hồ trung tâm.

Nội thất tông màu kem đã nhuốm màu thời gian. Ảnh: Facebook

Về mặt vận hành, Rolls-Royce Phantom VII được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.75L, cho công suất 453 mã lực. Dù nặng 2,5 tấn, xe vẫn duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, chi phí bảo trì khối động cơ này cùng hệ thống linh kiện đi kèm là một vấn đề đáng lưu ý đối với người sử dụng.

Việc tìm kiếm phụ tùng thay thế chính hãng cho một dòng xe siêu sang đời sâu thường đòi hỏi chi phí cao và thời gian chờ đợi lâu. Đây là rào cản đáng kể nếu so sánh với các dòng xe sang phổ thông hiện nay.

Khối động cơ V12 6.75L mạnh mẽ nhưng là bài toán nan giải về chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu. Ảnh: Facebook

Thời điểm mới về nước, dòng xe này từng có giá trị lăn bánh khoảng 24 tỷ đồng. Hiện tại, xe được chào bán trên thị trường xe cũ với giá khoảng 3,6 tỷ đồng, tức đã mất giá hơn 85%. Trong tầm ngân sách này, người mua có nhiều lựa chọn xe sang đời mới với công nghệ hiện đại và chi phí vận hành tối ưu hơn.

Việc lựa chọn một chiếc Rolls-Royce ở độ tuổi này thường hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm hoặc cần một phương tiện mang tính biểu tượng, chấp nhận các rủi ro về kỹ thuật và chi phí bảo dưỡng đắt đỏ.

Tập đoàn Hàn Quốc giành hợp đồng tàu điện 9.000 tỷ ở Việt Nam: Đẳng cấp cỡ nào mà khách khó tính cũng "gật đầu"?

Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng loạt siêu tàu chở LNG treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi

Bộ đôi SUV hybrid mới sắp cập bến Việt Nam, có mẫu kênh giá nửa tỷ đồng

Dòng người đổ về siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm

Cua biển Cà Mau tăng hơn 100.000 đồng/kg dịp lễ 30-4 và 1-5

Xiaomi ra mắt Redmi Pad 2 9.7 tại Việt Nam, giá từ 5 triệu đồng

