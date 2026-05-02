Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cua biển Cà Mau tăng hơn 100.000 đồng/kg dịp lễ 30-4 và 1-5

Theo Vân Du | 02-05-2026 - 10:10 AM | Thị trường

(NLĐO) - Theo thương lái, giá cua biển Cà Mau tăng 30.000 - 120.000 đồng/kg (tùy loại) so với trước đó là do nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh dịp nghỉ lễ

Ngày 1-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cua gạch trên thị trường Cà Mau được thương lái thu mua với giá 700.000 đồng/kg; cua y nhất (từ 300 gram/con trở lên) 300.000 đồng/kg; cua y tứ (dưới 300 gram/con) 200.000 đồng/kg.

Theo lý giải của nhiều thương lái, giá cua biển tăng từ 30.000 – 120.000 đồng/kg (tùy loại) so với trước đó là do nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ.

"Giá loài đặc sản chủ lực tăng nên nông dân Cà Mau ai cũng phấn khởi vì bán cua được nhiều tiền hơn" – thương lái Huỳnh Văn Luyến bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Be (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình vừa bán cua cho thương lái được gần 3 triệu đồng. "Tôi dùng số tiền này mua đồ ăn, thức uống ăn mừng dịp lễ" – ông khoe.

Cua biển giống khi người dân mua về thả nuôi có kích thước chỉ bằng hạt hạt me. Sau 6 tháng thả nuôi kết hợp trong vuông tôm, khi cua biển đạt trọng lượng hơn 300 gram/con thì người dân đặt rập bắt bán cho thương lái. Với chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định, cua biển Cà Mau được đánh giá là loại ngon nhất cả nước.



CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Hàn Quốc giành hợp đồng tàu điện 9.000 tỷ ở Việt Nam: Đẳng cấp cỡ nào mà khách khó tính cũng "gật đầu"?

Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng loạt siêu tàu chở LNG treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi

Xiaomi ra mắt Redmi Pad 2 9.7 tại Việt Nam, giá từ 5 triệu đồng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên