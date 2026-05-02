Đề xuất đưa kinh doanh casino, dịch vụ karaoke ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Minh Chiến | 02-05-2026 - 08:08 AM | Thị trường

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư, trong đó có kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư, như: Hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh tái bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường, kinh doanh đặt cược, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo…

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi phạm vi của 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư, như: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh trò chơi có thưởng, hoạt động giáo dục mầm non…

Cơ quan soạn thảo đã nêu rõ nguyên tắc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

Thứ nhất, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư hoặc không cần thiết phải quy định điều kiện để kiểm soát ngành, nghề đó vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc những ngành nghề không trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với các yêu cầu, điều kiện về kho bãi, hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc chất lượng quy trình vận hành hoặc tiêu chuẩn học vấn, kinh nghiệm, bằng cấp của cá nhân có thể nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để chuyển hướng quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Thứ ba, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất định tính, khó định lượng hoặc không được xác định cụ thể là hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc chỉ do cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước được phép cung cấp, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ tư, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác.

Thứ năm, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra do thị trường tự quyết định, không tiềm ẩn nguy cơ gây hại hoặc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Thứ sáu, cắt giảm những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 đến hết ngày 1-3-2027.

Theo Minh Chiến

Người Lao Động

Từ Khóa:
casino, karaoke

