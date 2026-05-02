Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ áp thuế 25% với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/5, Tổng thống Trump nói rằng Liên minh châu Âu (EU) “không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, mặc dù ông không nêu cụ thể.

Tháng 7/2025, Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí về thỏa thuận thương mại, trong đó quy định mức thuế 15% với hầu hết các mặt hàng.

Cả Mỹ và EU khẳng định cam kết duy trì khuôn khổ thương mại - được gọi là Thỏa thuận Turnberry.

Nhưng tình trạng của thỏa thuận bị đặt dấu hỏi sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng Tổng thống Trump thiếu thẩm quyền pháp lý để tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và áp thuế với hàng hóa của EU.

Thỏa thuận giữa Mỹ và EU nhất trí mức thuế trần 15% với hàng hóa từ EU, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao đã giảm mức này xuống còn 10%.

“Thỏa thuận là thỏa thuận. Là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, EU kỳ vọng Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết đã nêu trong Tuyên bố chung, cũng như EU luôn giữ vững các cam kết của mình. Các sản phẩm của EU phải tiếp tục được hưởng ưu đãi cạnh tranh nhất, không được tăng thuế vượt quá mức trần rõ ràng và toàn diện đã được thỏa thuận trước đó”, Ủy ban châu Âu cho biết sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành các cuộc điều tra về mất cân bằng thương mại và rủi ro an ninh quốc gia nhằm áp đặt chế độ thuế quan mới, điều cuối cùng có thể khiến thỏa thuận với EU bị phá vỡ.

Giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Mỹ đạt 1,7 nghìn tỷ euro (2 nghìn tỷ đô la) năm 2024, tương đương trung bình 4,6 tỷ euro mỗi ngày, theo số liệu của cơ quan thống kê Eurostat của EU.