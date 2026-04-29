Ông Trump tung cảnh báo cứng rắn với Iran, giá dầu lập tức tăng mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social chiều 29/4 (giờ Việt Nam), ông Trump cho rằng Iran “không thể tự ổn định tình hình” và kêu gọi Tehran nhanh chóng thay đổi lập trường. “Iran không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ nên khôn ngoan hơn ngay lập tức”, ông viết.

Diễn biến căng thẳng lập tức tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Ngay sau phát biểu của ông Trump, giá dầu thô WTI tăng gần 3%, lên hơn 103 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng khoảng 3%, vượt mốc 114 USD/thùng.

Bài đăng của ông Trump đi kèm một hình ảnh do AI tạo ra, mô tả ông Trump cầm súng với nhiều vụ nổ phía sau cùng dòng chữ “NO MORE MR. NICE GUY!” (“Không còn là người tốt bụng nữa”), cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Nhà Trắng trong giai đoạn hiện tại.

Phát biểu này được đưa ra khi eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược bậc nhất thế giới – vẫn đang trong tình trạng bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông ra thế giới.

Theo các nguồn tin quốc tế, những nỗ lực nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây hầu như không đạt tiến triển. Phái đoàn Mỹ từng dự kiến tới Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần trước để tiếp tục thương lượng, tuy nhiên chuyến đi sau đó đã bị hủy bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng Mỹ “nắm giữ mọi quân bài”, đồng thời tuyên bố nếu Iran muốn đàm phán, Tehran có thể chủ động liên hệ với Washington. Trước đó, các cuộc thương lượng do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu cũng không đạt được kết quả đáng kể.

Trong khi đó, Iran được cho là đã đưa ra một đề xuất mới nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Theo xác nhận của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tehran đề nghị sẽ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và chấm dứt các hoạt động quân sự hiện nay.

Đề xuất này đồng thời gợi ý việc tạm hoãn các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sang thời điểm khác. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Trump không hài lòng với phương án này và Nhà Trắng đang chuẩn bị một phản hồi mới.

Thị trường dầu mỏ vốn đã chịu áp lực trước đó sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo sẽ rời OPEC từ ngày 1/5. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm phối hợp nguồn cung trong khối các nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, các quốc gia OPEC từng cung cấp hơn một phần tư lượng dầu toàn cầu. Việc UAE rời khỏi tổ chức có thể khiến thị phần của khối giảm đáng kể trong bối cảnh thị trường năng lượng đang ngày càng bất ổn.

Giới quan sát cho rằng nếu tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài và các cuộc đàm phán tiếp tục đình trệ, giá dầu thế giới có thể còn biến động mạnh hơn trong thời gian tới, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.