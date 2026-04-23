Giá dầu 95 USD/thùng sẽ thành 'bình thường mới'?

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá dầu bật tăng trở lại sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ hai tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Dầu Brent giao tháng 6 tăng gần 3% lên 101,40 USD/thùng, còn dầu WTI cũng tăng hơn 3% lên 92,52 USD/thùng. Một tàu khác được cho là đã bị nổ súng và mắc kẹt gần bờ biển Iran.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran nhằm tạo điều kiện đàm phán nhưng vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Tehran. Điều này khiến thị trường dầu tiếp tục bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị thay vì cung - cầu thuần túy.

Theo Standard Chartered, mức giá Brent khoảng 95 USD/thùng hiện phản ánh trạng thái “cân bằng mong manh” giữa kỳ vọng xung đột có thể hạ nhiệt và thực tế nguồn cung ngày càng thắt chặt. Dữ liệu giao dịch cho thấy trong 9 phiên gần nhất, giá Brent có tới 8 phiên vượt mốc 95 USD/thùng và phần lớn thời gian dao động rất sát ngưỡng này.

Thị trường cũng đang duy trì cấu trúc backwardation - khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Trong khi đó, các hợp đồng dài hạn vẫn ổn định quanh 68–70 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng hơn về dài hạn.

Áp lực nguồn cung chủ yếu đến từ việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu. Standard Chartered cho biết nhiều quốc gia vùng Vịnh đã buộc phải cắt giảm sản lượng từ 25% đến 80% do hạn chế vận chuyển và thiếu công suất dự phòng.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục ngay cả khi OPEC triển khai cơ chế công suất bền vững tối đa (MSC) từ năm 2027, nhằm thay thế hệ thống hạn ngạch mang tính thương lượng trước đây bằng tiêu chuẩn kỹ thuật minh bạch hơn.

Về triển vọng, ngân hàng này dự báo giá dầu có thể duy trì cao hơn 10–20 USD/thùng so với giai đoạn trước xung đột do nhu cầu tích trữ chiến lược gia tăng, xu hướng bảo vệ tài nguyên và những gián đoạn logistics kéo dài.

Trái ngược với dầu mỏ, thị trường khí đốt toàn cầu lại đang cho thấy khả năng thích ứng tốt hơn. Giá khí tại Mỹ đã giảm mạnh từ khoảng 7,50 USD/MMBtu xuống còn 2,85 USD/MMBtu, trong khi giá tại châu Âu cũng hạ từ trên 60 euro/MWh xuống khoảng 43 euro/MWh.

Standard Chartered nhận định nguồn cung khí trong những năm tới vẫn đủ để bù đắp phần thiếu hụt hiện tại, giúp hạn chế biến động giá. Tuy nhiên khi châu Âu đẩy mạnh tích trữ, cạnh tranh nguồn cung giữa châu Âu và châu Á trong mùa hè có thể tạo áp lực tăng giá trở lại.

Tại Mỹ, giá khí vẫn đang chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và yếu tố thời tiết nhưng có thể được hỗ trợ trong trung hạn nhờ nhu cầu gia tăng từ các trung tâm dữ liệu, tiêu thụ năng lượng cho làm mát, sưởi ấm và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).