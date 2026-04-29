Xoài Miyazaki có nguồn gốc từ tỉnh Miyazaki thuộc đảo Kyushu của Nhật Bản. Đây là một trong những giống xoài đặc biệt nhất thế giới với tên gọi quốc tế là "Taiyo no Tamago", dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "trứng của mặt trời".

Tên gọi này xuất phát từ hình dáng quả tròn trịa cùng lớp vỏ màu đỏ rực rỡ khi chín. Khác với các loại xoài thông thường có màu xanh hoặc vàng, xoài Miyazaki mang sắc đỏ đặc trưng nhờ quy trình canh tác hấp thụ ánh sáng mặt trời tối đa.

Trên thị trường quốc tế, loại trái cây này thuộc phân khúc xa xỉ phẩm. Tại các buổi đấu giá nông sản ở Nhật Bản, những cặp xoài đạt tiêu chuẩn cao nhất từng được bán với mức giá từ 2.000 USD đến 3.000 USD.

Khi mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam theo đường xách tay, loại xoài này đã tạo nên một cơn sốt về giá cả. Người tiêu dùng phải chi trả khoảng 1,2 triệu đồng cho một quả nặng 400 gram. Những quả xoài có kích thước lớn hơn hoặc phẩm cấp cao hơn thường được bán với giá từ 2,2 triệu đến 3,2 triệu đồng mỗi quả.

Nguyên nhân khiến mức giá của xoài Miyazaki trở nên đắt đỏ nằm ở quy trình canh tác và tiêu chuẩn phân loại cực kỳ khắt khe. Cây xoài được trồng trong hệ thống nhà kính có sự kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Người nông dân sử dụng các tấm phim bạc đặt dưới gốc cây để hắt ánh sáng mặt trời lên phần đáy quả. Kỹ thuật này giúp vỏ quả có màu đỏ đồng đều ở tất cả các mặt.

Từng quả xoài trên cây được bọc trong một túi lưới bảo vệ. Nông dân không hái quả trực tiếp mà chờ đến khi xoài chín hoàn toàn và tự rụng vào túi lưới. Để được dán nhãn "Trứng của mặt trời", mỗi quả xoài bắt buộc phải đạt trọng lượng tối thiểu 350 gram và có hàm lượng đường từ 15 độ Brix trở lên.

Bên cạnh giá trị kinh tế, xoài Miyazaki còn mang lại nhiều lợi ích chi tiết cho sức khỏe con người. Hàm lượng cao zeaxanthin và beta-carotene trong quả giúp bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Các chất chống oxy hóa cùng vitamin C, A, E hỗ trợ cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu tác động của các gốc tự do.

Đối với hệ tiêu hóa, enzyme amylase có trong xoài cũng giúp phá vỡ các phân tử thức ăn để quá trình hấp thụ diễn ra hiệu quả hơn. Loại trái cây này cũng góp phần hỗ trợ tim mạch bằng cách giảm nồng độ cholesterol và ổn định huyết áp. Ngoài ra, nguồn dinh dưỡng dồi dào trong quả còn có tác dụng làm đẹp da và cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể.

Nhờ kết cấu thịt mềm mịn, không có xơ và hương thơm dịu, xoài Miyazaki có nhiều ứng dụng trong ẩm thực cao cấp. Loại trái cây này thường xuất hiện trong thực đơn tráng miệng của các nhà hàng 5 sao.

Đầu bếp thường sử dụng xoài Miyazaki để chế biến các món bánh tart, mousse hoặc parfait. Màu đỏ rực rỡ của quả giúp tăng tính thẩm mỹ cho các món ăn sang trọng. Ngoài ra, tại Nhật Bản, giống xoài này chủ yếu được dùng làm quà tặng cao cấp để thể hiện sự trân trọng và vị thế của người tặng.

Gần đây, giống xoài đắt đỏ này đã được trồng thành công ngay tại ngoại thành TP.HCM. Một nông trại ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi đã triển khai dự án này trong suốt 4 năm qua. Chủ nông trại đã tận dụng hệ thống nhà màng sẵn có để chăm sóc 1.500 gốc xoài theo quy trình kỹ thuật từ Nhật Bản.

Ở vụ thu hoạch đầu tiên, nông trại đã cung cấp ra thị trường những quả xoài có chất lượng hương vị gần tương đương hàng nhập khẩu. Giá bán của xoài Miyazaki trồng tại Củ Chi hiện dao động từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi quả tùy theo trọng lượng. Mức giá này thấp hơn khoảng 75% so với hàng xách tay từ Nhật Bản. Việc nội địa hóa thành công giống xoài này mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm cao cấp cho nhiều người tiêu dùng trong nước.