Đại lý báo Hyundai Palisade giá tạm tính từ hơn 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: 3 phiên bản, tùy chọn máy xăng turbo, hybrid mạnh hơn Santa Fe

Bên cạnh việc nhận đặt cọc Hyundai Palisade 2026, phía đại lý còn tiết lộ thêm thông tin dự kiến về mẫu xe này. Theo người bán, Palisade thế hệ mới sẽ có 3 phiên bản gồm Exclusive, Caligraphy và Hybrid. Giá tạm tính cho bản Exclusive từ khoảng hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi bản Hybrid có giá tạm tính hơn 2,1 tỷ đồng. Thông tin này chưa được Hyundai Thành Công xác nhận.

Một thông tin khác cũng đáng chú ý được phía đại lý tiết lộ là tùy chọn động cơ của Palisade 2026. Theo đó, mẫu xe này sẽ không còn dùng máy dầu, thay hoàn toàn bằng động cơ xăng 2.5L tăng áp cho 2 phiên bản thấp và động cơ hybrid cho bản cao nhất. Cách đặt tên gọi và áp dụng động cơ cho Palisade sẽ có điểm tương đồng Santa Fe.

Tuy nhiên, động cơ hybrid dự kiến trên Palisade là loại lớn hơn trên Santa Fe. Phía người bán cho biết đây là máy 2.5L hybrid (khác với 1.6L hybrid của Santa Fe), cho công suất 334 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC.

Về thiết kế, Palisade mới khác biệt hoàn toàn đời trước. Điểm nhấn ở ngoại thất là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dạng khối lớn, đèn chiếu sáng là dạng LED projector. Bộ mâm xe có kích thước tới 21 inch.

Ở bên trong, theo người bán, Palisade bản Caligraphy và Hybrid có nhiều điểm tương đồng về tiện nghi. Xe có màn hình kép 12,3 inch, HUD, âm thanh Bose, ghế bọc da Nappa có chỉnh điện cả trước và sau, sưởi và làm mát phía trước, gương chiếu hậu bên trong tích hợp camera, điều hòa tự động 3 vùng...

Trang bị an toàn của Palisade 2026 cho thị trường Việt Nam sẽ có đầy đủ các tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù có hiển thị hình ảnh trên màn hình cùng camera 360 độ và 7 túi khí.

Đối thủ của mẫu xe này ở Việt Nam là Volkswagen Teramont. Xét về giá, mẫu xe Đức đang cao hơn đáng kể. Phiên bản Pro mới bán gần đây có giá tới xấp xỉ 2,8 tỷ đồng. Teramont X có giá từ khoảng 2 tỷ đồng nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ.

