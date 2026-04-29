Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sedan cỡ E 1,5 tỷ tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp tại quê nhà: sạc 5 phút chạy 700km, giá tương đương từ 600 triệu đồng

Hữu Bách | 29-04-2026 - 07:51 AM | Thị trường

BYD vừa ra mắt Han EV Flash Charge Edition tại Trung Quốc với khả năng sạc 5 phút, chạy tới 705 km, giá từ 26.000 USD.

Sedan cỡ E 1,5 tỷ tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp tại quê nhà: sạc 5 phút chạy 700km, giá tương đương từ 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Thị trường xe điện Trung Quốc vừa đón thêm một cái tên đáng chú ý khi BYD chính thức ra mắt Han EV Flash Charge Edition, mẫu sedan điện được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh thế hệ mới, có khả năng nạp từ 10% lên 70% pin chỉ trong 5 phút và đạt tầm hoạt động tối đa 705 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe có giá khởi điểm từ 179.800 nhân dân tệ (khoảng 26.000 USD).

Điểm nhấn lớn nhất trên Han EV bản mới nằm ở pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp nền tảng Flash Charging. Theo công bố từ hãng xe Trung Quốc, xe chỉ cần 9 phút để sạc từ 10% lên 97%, trong khi ở điều kiện lạnh sâu tới âm 30 độ C, thời gian sạc chỉ tăng thêm khoảng 3 phút - một thông số được đánh giá là rất ấn tượng trong bối cảnh tốc độ sạc vẫn là “nút thắt” lớn nhất của ngành xe điện toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào khả năng nạp điện siêu tốc, BYD còn tối ưu hiệu quả vận hành. Han EV Flash Charge Edition sử dụng mô-tơ điện 240 kW (322 mã lực), tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây, đồng thời đạt mức tiêu thụ điện chỉ 10,8 kWh/100 km, thấp hơn 11,2 kWh/100 km của Tesla Model 3. BYD khẳng định đây là mức tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới trong phân khúc sedan điện cỡ C, giúp mẫu xe mới có lợi thế rõ rệt về chi phí sử dụng.

Sedan cỡ E 1,5 tỷ tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp tại quê nhà: sạc 5 phút chạy 700km, giá tương đương từ 600 triệu đồng - Ảnh 2.
Sedan cỡ E 1,5 tỷ tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp tại quê nhà: sạc 5 phút chạy 700km, giá tương đương từ 600 triệu đồng - Ảnh 3.

Về công nghệ, mẫu sedan điện này được tích hợp hệ thống buồng lái thông minh DiLink 100, cho phép điều khiển xe từ xa qua điện thoại, hỗ trợ cảnh báo bằng giọng nói bên ngoài xe và có chế độ nghỉ ngơi tự động ngả ghế kèm âm thanh thư giãn. Hệ thống treo điện tử DiSus-C có thể quét điều kiện mặt đường phía trước 15 mét để điều chỉnh độ cứng giảm xóc theo thời gian thực, tăng độ êm ái và ổn định khi vận hành.

Ở mảng hỗ trợ lái, Han EV Flash Charge Edition sử dụng nền tảng God’s Eye 5.0, một hệ thống ADAS ứng dụng mô hình AI end-to-end dựa trên học tăng cường, cho phép xe tự chuyển làn trên cao tốc, tự vượt xe, tự qua trạm ETC và hỗ trợ lái bán tự động trên nhiều cung đường. Với bản tùy chọn tích hợp LiDAR, xe còn có thể nhận diện đèn giao thông, thực hiện các pha rẽ phức tạp trong đô thị và bám xe tự động khi ùn tắc - những tính năng đang là cuộc đua nóng nhất giữa các hãng EV Trung Quốc.

BYD cho biết hiện hãng đã triển khai hơn 5.500 trạm sạc Flash Charge tại 311 thành phố trên toàn Trung Quốc, phủ dọc nhiều tuyến cao tốc huyết mạch. Hạ tầng này giúp công nghệ sạc 5 phút không chỉ là thông số quảng bá mà có thể trở thành lợi thế sử dụng thực tế cho người dùng.

Động thái tung ra Han EV Flash Charge Edition diễn ra đúng thời điểm BYD cần một cú hích cho dòng Han - mẫu xe từng là “ngôi sao doanh số” với hơn 274.000 xe bán ra trong năm 2022, nhưng đã giảm mạnh trong năm 2025.

Với mức giá cạnh tranh, khả năng sạc nhanh ngang đổ xăng và loạt công nghệ AI mới, mẫu sedan điện này có thể trở thành quân bài chiến lược giúp BYD lấy lại đà tăng trưởng, đồng thời tạo thêm áp lực lớn lên Tesla Model 3 tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá chưa đến 300 triệu đồng, tiết kiệm xăng ngang Honda Air Blade

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
BYD, trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không cần đi qua eo biển Hormuz, 4 triệu thùng dầu thô sắp di chuyển thẳng đến Việt Nam, không phải từ Nga hay Trung Quốc

Một mặt hàng 'tỷ đô' của Việt Nam đón tin cực vui từ Philippines và Trung Quốc - triển vọng mang về 5 tỷ USD

Lý do nên mua iPhone 17 thay vì iPhone 18

07:50 , 29/04/2026
Vải thiều Bắc Ninh sắp vào vụ, doanh nghiệp đổ về 'chốt đơn'

07:50 , 29/04/2026
Không phải Thái Lan, đây mới là 'vựa lúa' đang liên tiếp đón tin buồn: Phụ phí lên đến 6.000 USD/container, Iran là khách hàng lớn nhất

06:01 , 29/04/2026
Việt Nam đón tin cực vui, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng góp công lớn

00:05 , 29/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên