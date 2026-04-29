Sedan cỡ E 1,5 tỷ tại Việt Nam vừa có bản nâng cấp tại quê nhà: sạc 5 phút chạy 700km, giá tương đương từ 600 triệu đồng

Thị trường xe điện Trung Quốc vừa đón thêm một cái tên đáng chú ý khi BYD chính thức ra mắt Han EV Flash Charge Edition, mẫu sedan điện được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh thế hệ mới, có khả năng nạp từ 10% lên 70% pin chỉ trong 5 phút và đạt tầm hoạt động tối đa 705 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe có giá khởi điểm từ 179.800 nhân dân tệ (khoảng 26.000 USD).

Điểm nhấn lớn nhất trên Han EV bản mới nằm ở pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp nền tảng Flash Charging. Theo công bố từ hãng xe Trung Quốc, xe chỉ cần 9 phút để sạc từ 10% lên 97%, trong khi ở điều kiện lạnh sâu tới âm 30 độ C, thời gian sạc chỉ tăng thêm khoảng 3 phút - một thông số được đánh giá là rất ấn tượng trong bối cảnh tốc độ sạc vẫn là “nút thắt” lớn nhất của ngành xe điện toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào khả năng nạp điện siêu tốc, BYD còn tối ưu hiệu quả vận hành. Han EV Flash Charge Edition sử dụng mô-tơ điện 240 kW (322 mã lực), tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây, đồng thời đạt mức tiêu thụ điện chỉ 10,8 kWh/100 km, thấp hơn 11,2 kWh/100 km của Tesla Model 3. BYD khẳng định đây là mức tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới trong phân khúc sedan điện cỡ C, giúp mẫu xe mới có lợi thế rõ rệt về chi phí sử dụng.

Về công nghệ, mẫu sedan điện này được tích hợp hệ thống buồng lái thông minh DiLink 100, cho phép điều khiển xe từ xa qua điện thoại, hỗ trợ cảnh báo bằng giọng nói bên ngoài xe và có chế độ nghỉ ngơi tự động ngả ghế kèm âm thanh thư giãn. Hệ thống treo điện tử DiSus-C có thể quét điều kiện mặt đường phía trước 15 mét để điều chỉnh độ cứng giảm xóc theo thời gian thực, tăng độ êm ái và ổn định khi vận hành.

Ở mảng hỗ trợ lái, Han EV Flash Charge Edition sử dụng nền tảng God’s Eye 5.0, một hệ thống ADAS ứng dụng mô hình AI end-to-end dựa trên học tăng cường, cho phép xe tự chuyển làn trên cao tốc, tự vượt xe, tự qua trạm ETC và hỗ trợ lái bán tự động trên nhiều cung đường. Với bản tùy chọn tích hợp LiDAR, xe còn có thể nhận diện đèn giao thông, thực hiện các pha rẽ phức tạp trong đô thị và bám xe tự động khi ùn tắc - những tính năng đang là cuộc đua nóng nhất giữa các hãng EV Trung Quốc.

BYD cho biết hiện hãng đã triển khai hơn 5.500 trạm sạc Flash Charge tại 311 thành phố trên toàn Trung Quốc, phủ dọc nhiều tuyến cao tốc huyết mạch. Hạ tầng này giúp công nghệ sạc 5 phút không chỉ là thông số quảng bá mà có thể trở thành lợi thế sử dụng thực tế cho người dùng.

Động thái tung ra Han EV Flash Charge Edition diễn ra đúng thời điểm BYD cần một cú hích cho dòng Han - mẫu xe từng là “ngôi sao doanh số” với hơn 274.000 xe bán ra trong năm 2022, nhưng đã giảm mạnh trong năm 2025.

Với mức giá cạnh tranh, khả năng sạc nhanh ngang đổ xăng và loạt công nghệ AI mới, mẫu sedan điện này có thể trở thành quân bài chiến lược giúp BYD lấy lại đà tăng trưởng, đồng thời tạo thêm áp lực lớn lên Tesla Model 3 tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.