Lý do nên mua iPhone 17 thay vì iPhone 18

Cộng đồng yêu công nghệ đang xôn xao trước thông tin Apple có thể thực hiện một nước đi chưa từng có tiền lệ đối với thế hệ iPhone 18 bản tiêu chuẩn. Theo MacRumor, thay vì liên tục nâng cấp để tiệm cận với dòng Pro như những năm trước, mẫu máy này có nguy cơ bị cắt giảm hàng loạt thông số quan trọng, thậm chí trở nên thua kém cả người tiền nhiệm iPhone 17. Nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi chiến lược này bắt nguồn từ bài toán chi phí, khi giá linh kiện vi xử lý và bộ nhớ đang tăng phi mã, buộc hãng phải tìm cách kéo cấu hình bản chuẩn xuống gần hơn với dòng máy giá rẻ 18e nhằm duy trì mức giá bán dễ tiếp cận.

Điểm gây thất vọng lớn nhất trong đợt "cải lùi" này chính là chất lượng hiển thị. Nếu như màn hình ProMotion 120Hz sắc nét từng là niềm tự hào và là lý do lớn nhất khiến người dùng lên đời iPhone 17, thì iPhone 18 lại có nguy cơ quay bước lùi. Các rò rỉ cho thấy Apple có thể sẽ chỉ trang bị cho mẫu máy này tấm nền M12+ thế hệ cũ của Samsung, vốn từng xuất hiện trên iPhone 14 Pro. Quyết định này đồng nghĩa với việc iPhone 18 sẽ có màn hình kém sáng hơn và tiêu hao nhiều điện năng hơn so với tấm nền hiện đại đang dùng trên iPhone 17, tạo ra một khoảng cách công nghệ khá lớn giữa hai thế hệ đặt cạnh nhau.

Không dừng lại ở màn hình, sức mạnh bên trong của thiết bị cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Dù vẫn được trang bị con chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, Apple có thể sẽ khóa bớt số lượng lõi xử lý và sử dụng loại bộ nhớ có tốc độ đọc ghi chậm hơn để tiết kiệm chi phí. Điểm sáng hiếm hoi để bù đắp cho những cắt giảm này là dung lượng RAM dự kiến sẽ được nâng từ 8GB lên 12GB, một động thái bắt buộc nhằm đảm bảo thiết bị có đủ không gian xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo khổng lồ trên thiết bị trong tương lai.

Sự phân cấp cấu hình ngày càng sâu sắc này cũng kéo theo sự xáo trộn lớn trong lịch trình ra mắt sản phẩm mới của nhà Táo. Theo nhiều nguồn tin, sự kiện tháng 9 truyền thống năm nay sẽ là sân khấu độc diễn của bộ ba iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu iPhone Fold hoàn toàn mới. Trong khi đó, những người dùng chờ đợi mức giá phải chăng hơn của iPhone 18 bản chuẩn và 18e sẽ phải kiên nhẫn đợi đến mùa xuân năm sau mới có thể tận tay trải nghiệm.