Không cần đi qua eo biển Hormuz, 4 triệu thùng dầu thô sắp di chuyển thẳng đến Việt Nam, không phải từ Nga hay Trung Quốc

Khánh Vy | 28-04-2026 - 21:12 PM | Thị trường

4 triệu thùng dầu từ sẽ được cung cấp cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam.

Theo Nikkei Asia, Idemitsu Kosan - doanh nghiệp dầu mỏ lớn của Nhật Bản - sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 4 triệu thùng dầu thô từ các nguồn không đi qua eo biển Hormuz.

Hiện nay, một lượng lớn sản phẩm dầu mỏ được sản xuất tại các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam đang được xuất khẩu sang Nhật Bản. Vì vậy, động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Số dầu thô do Idemitsu Kosan cung cấp sẽ được chế biến thành nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa. Động thái này cho thấy Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Nhật Bản, trong đó một phần được sử dụng cho ngành ô tô, thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng.

Theo tính toán, 4 triệu thùng dầu này tương đương với khoảng 10 ngày tiêu thụ dầu thô hàng ngày của Việt Nam. Nhận nguồn cung dầu thô chủ yếu từ Kuwait với tuyến vận chuyển phải đi qua eo biển Hormuz, nhà máy Nghi Sơn đang chịu ảnh hưởng từ việc đứt gãy nguồn cung do chiến sự Trung Đông.﻿

Idemitsu hiện là cổ đông lớn tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trước đó, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, nhờ các nỗ lực ngoại giao của Chính phủ cùng việc chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô, nhà máy dự kiến đảm bảo đủ nguồn cung để duy trì hoạt động đến hết tháng 5/2026.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện cung cấp khoảng 30-40% lượng sản phẩm dầu mỏ tiêu thụ trong nước của Việt Nam. Doanh nghiệp này có sự tham gia đầu tư của Idemitsu, PVN, Kuwait Petroleum International và Mitsui Chemicals.

Bên cạnh Nghi Sơn, Việt Nam còn có một nhà máy lọc dầu quy mô lớn khác là Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), do CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) làm chủ đầu tư. Hai nhà máy hiện đáp ứng khoảng 60-70% nhu cầu xăng dầu trong nước, thông qua hệ thống phân phối của các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex và PV OIL.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong tháng 3, Việt Nam cũng nhập khẩu khoảng 805.091 tấn dầu thô, trị giá hơn 548 triệu USD.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại đạt gần 6,49 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 4,59 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng nhẹ gần 8%, trong khi giá trị tăng gần 20%.

Hai siêu tàu dầu Nga bất ngờ 'bẻ lái' giữa Đại Tây Dương: Mức giá 'khủng' khiến những lô hàng diesel đổi hướng giữa chừng

Khánh Vy

UAE tuyên bố rời OPEC từ 1/5

UAE tuyên bố rời OPEC từ 1/5 Nổi bật

Bắt tay “gã khổng lồ” Đức, DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn chinh phục lĩnh vực trị giá 5.000 tỷ USD

Bắt tay “gã khổng lồ” Đức, DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn chinh phục lĩnh vực trị giá 5.000 tỷ USD Nổi bật

Tin vui từ eo biển Hormuz: Lô hàng LNG đầu tiên 'thông chốt' thành công, điểm đến là quốc gia sát vách Việt Nam

Tin vui từ eo biển Hormuz: Lô hàng LNG đầu tiên 'thông chốt' thành công, điểm đến là quốc gia sát vách Việt Nam

20:52 , 28/04/2026
Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

19:43 , 28/04/2026
Đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử, trà mật không rõ nguồn gốc... bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee: Ai đứng sau loạt sản phẩm TAKLA?

Đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử, trà mật không rõ nguồn gốc... bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee: Ai đứng sau loạt sản phẩm TAKLA?

18:37 , 28/04/2026
TV Micro RGB hàng đầu trên thế giới của Samsung đánh dấu bước ngoặt mới trong tương lai nghe nhìn

TV Micro RGB hàng đầu trên thế giới của Samsung đánh dấu bước ngoặt mới trong tương lai nghe nhìn

17:30 , 28/04/2026

