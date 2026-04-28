TV Micro RGB hàng đầu trên thế giới của Samsung đánh dấu bước ngoặt mới trong tương lai nghe nhìn

Tinh thần tiên phong của "ông hoàng" TV

Tính đến hết năm 2025, Samsung đã duy trì vị thế thương hiệu TV hàng đầu thế giới suốt 20 năm liên tiếp. Xuyên suốt 2 thập niên tiên phong, hãng đã có nhiều bước tiến công nghệ mang tính cách mạng như thúc đẩy chuyển đổi toàn cầu sang TV LED, tiên phong Smart TV, thương mại hoá TV Quantum Dot và TV MicroLED... Với dòng TV Micro RGB tiên phong trên thế giới, ra mắt lần đầu vào tháng 8 năm 2025, Samsung một lần nữa đã mở ra bước ngoặt mới cho thị trường TV toàn cầu.

Công nghệ Micro RGB trên sản phẩm của Samsung có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là bước tiến xa hơn của Mini-LED, cho chất lượng hình ảnh xuất sắc và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Thay vì sử dụng đèn LED kích thước nhỏ màu trắng, kết hợp với bộ lọc màu như TV Mini-LED, TV Micro RGB sử dụng hệ thống đèn LED siêu nhỏ (dưới 100µm - chỉ tương đương kích thước sợi tóc người) với các màu sắc đỏ, xanh lá và xanh dương được sắp xếp theo cấu trúc tinh vi phía sau tấm nền.

Không chỉ có kích thước siêu nhỏ so với Mini LED, Micro RGB còn có thể kiểm soát từng đèn LED đỏ, xanh lá, xanh dương một cách độc lập

Cấu trúc này cho phép kiểm soát chính xác từng đèn LED một cách độc lập, giúp tái tạo phổ màu nguyên bản, mang lại dải màu rộng hơn và khiến màu sắc chính xác hơn bao giờ hết. Do không cần đi qua bộ lọc màu nên lượng ánh sáng không bị thất thoát, giúp TV Micro RGB đạt độ sáng vượt trội và độ tương phản vô cùng ấn tượng.

Tái định nghĩa tiêu chuẩn TV siêu cao cấp

Sự ra đời của TV Micro RGB tiên phong trên thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả về mặt công nghệ lẫn trải nghiệm người dùng. Sản phẩm giúp tái định nghĩa lại tiêu chuẩn TV siêu cao cấp, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam.

Điểm khác biệt vượt trội của TV Micro RGB nằm ở bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro của Samsung. Bộ xử lý này sử dụng AI để tối ưu toàn diện cả hình ảnh và âm thanh, phân tích từng khung hình theo thời gian thực và tự động tối ưu đầu ra màu sắc để mang đến hình ảnh sống động, chân thực hơn. Hệ thống Micro RGB Color Booster Pro đóng vai trò nhận diện những cảnh phim có tông màu nhạt và chủ động tăng cường màu sắc cho toàn bộ nội dung, mang lại trải nghiệm xem rực rỡ và đắm chìm hơn. TV Micro RGB có khả năng tái tạo 100% phổ màu rộng BT.2020, được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu chính xác, hiển thị màu sắc tinh tế và trung thực.

TV Micro RGB được VDE chứng nhận về khả năng tái tạo chính xác 100% phổ màu rộng BT.2020

Thông qua các phiên bản màn hình cực đại, kích thước đến 130 inch đi kèm công nghệ chống chói Glare Free độc quyền của Samsung, TV Micro RGB hứa hẹn mang đến không gian giải trí đa giác quan đầy choáng ngợp ngay tại nhà. Với vị thế là nhà sản xuất tiên phong ở thị trường TV màn hình lớn và TV cao cấp có giá trên 2.500 USD (54,3%) trên thế giới, Samsung sẽ mang đến cho giới tinh hoa một lựa chọn đẳng cấp thực sự thông qua TV Micro RGB của mình.

Công nghệ chống chói Glare Free đảm bảo trải nghiệm hình ảnh đồng nhất trên toàn bộ màn hình lớn và trong mọi điều kiện ánh sáng cho TV Micro RGB

Khai phóng tiềm năng TV với Trợ lý AI đa nhiệm

Không đơn thuần là một thiết bị giải trí cao cấp, TV Micro RGB còn là bạn đồng hành thực thụ trong cuộc sống của người dùng. Samsung đã hiện thực hóa tầm nhìn này khi giới thiệu Trợ lý AI đa nhiệm Vision AI Companion (VAC) trên TV Micro RGB nói riêng và các dòng AI TV 2026 nói chung.

Trợ lý Vision AI Companion đa nhiệm mang đến khả năng tương tác vượt trội cho TV Micro RGB

VAC mang lại những khả năng chưa từng có trên TV từ trước đến nay. Trong đó nổi bật là khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh, chỉ với thao tác nhấn nút trên điều khiển từ xa. VAC có khả năng hội thoại tự nhiên đa ngôn ngữ, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối để trò chuyện tự nhiên cùng người dùng mà không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho trợ lý AI đa nhiệm này về bất cứ vấn đề nào, từ phim ảnh, truyền hình, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, du lịch… Với mỗi câu trả lời, VAC còn cung cấp thêm các video, hình ảnh liên quan để trải nghiệm tìm kiếm trở nên phong phú, sống động.

Với VAC, người dùng nay đã có thể trò chuyện trực tiếp cùng TV

Thay vì cài đặt thủ công, trợ lý VAC cho phép người dùng kích hoạt nhanh các chế độ hình ảnh, âm thanh AI như chế độ bóng đá AI Pro tự động nhận diện các tình huống trên sân, tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, thậm chí tách âm thanh theo yêu cầu. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho người xem trong mùa giải sôi động sắp tới, đặc biệt khi không khí World Cup đang đến gần. Các trải nghiệm cá nhân hoá khác như sáng tạo hình nền TV bằng AI, tóm tắt thông tin thời tiết, lịch trình trong ngày, gợi nhắc và trình chiếu hình ảnh qua Google Photo, hay chia sẻ dữ liệu không dây Quick Share… cũng có thể tiếp cận dễ dàng qua trợ lý AI đa nhiệm này.

Hệ sinh thái SmartThings cho phép TV kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà, đồng thời hỗ trợ theo dõi và chăm sóc gia đình với các tính năng như Home Monitor, Pet Care và Family Care. Đây là bước tiến mới nâng tầm trải nghiệm sống toàn diện, đặc biệt là mô hình AI Home mà giới tinh hoa đang theo đuổi.

Samsung không chỉ là cái tên hàng đầu thị trường TV toàn cầu suốt 2 thập niên mà còn đang định hình nên tương lai mới của công nghệ TV với sản phẩm Micro RGB của mình. Hiện mẫu TV siêu cao cấp này đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng trong nước.

Từ nay đến ngày 30/06/2026, khi mua TV Micro RGB hoặc các sản phẩm Samsung AI TV 2026 khác, khách hàng sẽ nhận quà tặng như: tặng kèm loa thanh S700D và loa tranh LS60D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí đa dạng, bao gồm gói VieON VIP HBO GO 6 – 12 tháng/VIP 3 tháng/ Premium 3 tháng, gói FPT Play Combo CinePlus và No Ads 3 tháng, gói TV360 VIP 1 tháng, gói VTVcabON ON SS PLUS (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản), và gói VTVprime SS PREMIUM (3 tháng cao cấp & 24 tháng cơ bản)/SS VIP (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản).