Đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử, trà mật không rõ nguồn gốc... bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee: Ai đứng sau loạt sản phẩm TAKLA?
Công an Khánh Hòa phát hiện hai công ty sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để gia công, đóng gói hàng loạt sản phẩm táo đỏ, kỷ tử, trà mật mang nhãn TAKLA bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee.
Ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện kiểm tra đột xuất đồng loạt đối với Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA (địa chỉ: Lô 28 STH22 đường 29, KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang) do bà P.B.H (sinh năm 1995, trú phường Nam Nha Trang) làm Giám đốc và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Pháp (địa chỉ: Lô 28 STH22 đường 29, KĐT Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang) do ông Đ.V.C (sinh năm 1987, trú phường Nam Nha Trang) làm Giám đốc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA (gồm: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo...).
Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu (gồm: táo đỏ, kỳ tử...) và các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.
Qua xác minh bước đầu xác định ông Đ.V.C đã đặt mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán lại cho bà P.B.H để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn mác hiệu TAKLA rồi bán ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử TikTok Shop và Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural”, “Táo đỏ Takla Tân Cương” nhưng không đăng ký công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thành phần chất lượng theo quy định của pháp luật. Từ tháng 6/2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 6 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
