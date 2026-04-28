Bắt tay “gã khổng lồ” Đức, DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn chinh phục lĩnh vực trị giá 5.000 tỷ USD

VinDynamics của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực robot hình người.

Lĩnh vực này là robot hình người.

Theo một nghiên cứu vào tháng 5/2025 của Morgan Stanley, t hị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2050, với hơn một tỷ máy móc hoạt động. Theo Morgan Stanley, 90% trong số chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại, và chủ yếu cho mục đích công nghiệp, thương mại.

Mới đây, ngày 21/4, VinDynamics , công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler, tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức. MoU này nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển các cấu kiện cốt lõi cho robot hình người, hướng tới các thỏa thuận thương mại trong tương lai.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển robot hình người của VinDynamics, đồng thời mở ra tiềm năng tăng tốc đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Theo thỏa thuận trên, VinDynamics và Schaeffler sẽ tiến hành phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

Cụ thể, hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

VinDynamics và Schaeffler công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Ảnh: VIC

Ngoài ra, VinDynamics cũng sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu hóa phần mềm điều khiển nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất. Hai bên sẽ chia sẻ các thông tin kỹ thuật liên quan và thực tiễn tốt nhất trong quá trình phát triển, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật đã thống nhất.

Đáng chú ý, sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, khai thác dữ liệu vận hành thực tế nhằm phục vụ tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu suất hệ thống.

Mở ra nhiều cơ hội đột phá cho robot hình người﻿

Một sản phẩm robot hình người của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Ảnh: VIC

Theo ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty VinDynamics: "Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác với Schaeffler - một trong những tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh. Đây không chỉ là sự kết nối về công nghệ mà còn là sự đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai của robot hình người. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình đưa robot hình người tiến gần hơn với các ứng dụng thực tiễn trong đời sống và công nghiệp”.

Về phía Schaeffler, ông Maximilian Fiedler, Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Schaeffler, cho biết: "VinDynamics là một đối tác công nghệ đầy tiềm năng với tầm nhìn rõ ràng trong lĩnh vực robot hình người. Việc hợp tác với VinDynamics thể hiện cam kết của Schaeffler trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp tiên phong để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng chục năm trong công nghệ chuyển động của Schaeffler và năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng, không chỉ trong công nghệ mà còn trong cách robot được ứng dụng vào tương lai”.

Sự hợp tác giữa VinDynamics và Schaeffler được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới mang tính đột phá trong lĩnh vực robot hình người, nhất trong việc rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển các bộ phận có độ phức tạp cao như khớp truyền động robot và hệ thống động cơ.

Hơn nữa, với kinh nghiệm dày dạn và uy tín toàn cầu của Schaeffler trong lĩnh vực công nghệ chuyển động, kết hợp cùng năng lực nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống robot của VinDynamics, sự hợp tác này được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các chuẩn mực công nghệ mới trong tương lai.

VinDynamics là công ty người máy do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm 51% cổ phần, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 39%, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5%.

Theo báo cáo thường niên của Vingroup, VinDynamics định hướng xây dựng nền tảng robot đa kịch bản ứng dụng. Trước mắt, doanh nghiệp này tập trung vào nhu cầu trong gia đình và lĩnh vực an ninh để nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm, công nghệ và năng lực vận hành thực tế. Trên cơ sở đó, VinDynamics sẽ từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, gia tăng quy mô thương mại và hướng tới hình thành hệ sinh thái robot “Make in Vietnam” có tính liên kết cao, đủ sức cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, Schaeffler hiện là một trong những tập đoàn công nghiệp thuộc sở hữu gia đình lớn nhất thế giới, với khoảng 110.000 nhân sự và hơn 250 cơ sở tại 55 quốc gia. Tập đoàn này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các xu hướng công nghệ của tương lai như điện khí hóa, tự động hóa và robot.

Với hơn 80 năm dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ chuyển động, Tập đoàn Schaeffler cam kết mang đến các giải pháp bền vững và hiệu quả nhằm định hình tương lai của chuyển động.