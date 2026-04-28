UAE tuyên bố rời OPEC từ 1/5

Đức Nam | 28-04-2026 - 21:00 PM | Thị trường

Quốc gia này không nêu rõ lý do rời khỏi tổ chức xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ rời OPEC vào ngày 1/5, giáng một đòn mạnh vào liên minh điều phối sản lượng giữa nhiều nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đặc biệt là các nước ở Trung Đông.

Thông báo gây sốc hôm thứ Ba được đưa ra sau khi UAE trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều tuần liền do Iran, một thành viên khác của OPEC, thực hiện. Các cuộc tấn công của Tehran vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz cũng đã hạn chế nghiêm trọng khả năng xuất khẩu dầu của UAE, đe dọa nền tảng kinh tế của nước này.

UAE có ảnh hưởng lớn trong các quyết định của OPEC trong gần sáu thập kỷ. Vào tháng Hai, UAE là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của nhóm, sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Quốc gia vùng Vịnh này gia nhập OPEC năm 1967, bảy năm sau khi tổchức được thành lập.

UAE không nêu rõ lý do tại sao họ quyết định rời OPEC vào thời điểm này. Bộ Năng lượng cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đi đến kết luận việc rời khỏi nhóm là vì lợi ích quốc gia sau khi xem xét toàn diện chính sách và năng lực sản xuất của mình.

Bộ Năng lượng cho biết thêm, UAE vẫn cam kết ổn định thị trường và sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất và người tiêu dùng vì mục tiêu đó. Việc rời khỏi OPEC sẽ giúp UAE linh hoạt hơn trong việc ứng phó với biến động thịtrường, Bộ Năng lượng cho biết thêm.

“Chúng tôi tái khẳng định sự đánh giá cao của mình đối với những nỗ lực của cả OPEC và liên minh OPEC+ và chúc họ thành công”, Bộ Năng lượng tuyên bố.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Bắt tay “gã khổng lồ” Đức, DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn chinh phục lĩnh vực trị giá 5.000 tỷ USD Nổi bật

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc Nổi bật

Tin vui từ eo biển Hormuz: Lô hàng LNG đầu tiên 'thông chốt' thành công, điểm đến là quốc gia sát vách Việt Nam

20:52 , 28/04/2026
Chủ các quán ăn nói gì khi giá bán vẫn cao bất chấp xăng dầu giảm mạnh?

19:43 , 28/04/2026
Đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử, trà mật không rõ nguồn gốc... bán tràn lan trên TikTok Shop, Shopee: Ai đứng sau loạt sản phẩm TAKLA?

18:37 , 28/04/2026
TV Micro RGB hàng đầu trên thế giới của Samsung đánh dấu bước ngoặt mới trong tương lai nghe nhìn

17:30 , 28/04/2026

