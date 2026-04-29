Vải thiều Bắc Ninh sắp vào vụ, doanh nghiệp đổ về 'chốt đơn'

Ngày 28/4, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, dự báo thị trường và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026, mở màn cho chiến dịch xúc tiến tiêu thụ một trong những nông sản chủ lực, được mong đợi nhất trong năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm nay toàn tỉnh có khoảng 29.800 ha vải thiều, sản lượng dự kiến đạt hơn 95.000 tấn. Trong đó, vải sớm chiếm 8.200 ha, sản lượng hơn 40.000 tấn; vải chính vụ đạt 21.600 ha, sản lượng khoảng hơn 55.000 tấn.

Đáng chú ý, chất lượng vải thiều Bắc Ninh tiếp tục được nâng tầm khi diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 17.500 ha; diện tích đạt chuẩn GlobalG.A.P dự kiến nâng lên 255 ha, sản lượng khoảng 1.500 tấn. Nhiều vùng trồng cũng đang đẩy mạnh mô hình canh tác hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường cao cấp.

Năm nay, Bắc Ninh dự kiến vải thiều đạt sản lượng hơn 95.000 tấn. Ảnh: Nguyễn Thắng

Vụ thu hoạch năm nay dự kiến bắt đầu từ 25/5 với vải sớm, còn vải chính vụ từ ngày 10/6, hứa hẹn tạo nên mùa tiêu thụ sôi động kéo dài nhiều tuần.

Hiện Bắc Ninh quản lý 241 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.450 ha, phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Thái Lan, Nhật Bản. Cùng với đó, 42 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu, và dự kiến có thêm 5 cơ sở mới trong năm nay, gia tăng năng lực bảo quản, sơ chế và đưa trái vải ra thế giới.

Không chỉ hướng đến xuất khẩu, Bắc Ninh còn tạo điểm nhấn bằng chương trình bình chọn “vườn vải đẹp” gắn với quảng bá sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm. Đến nay, 15 xã, phường vùng trọng điểm đã lựa chọn được 117 vườn vải đẹp, vượt kế hoạch đề ra, với sản lượng ước gần 935 tấn – trở thành những “đại sứ xanh” quảng bá thương hiệu vải thiều Bắc Ninh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ vải thiều ký biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, vải thiều không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân, đóng góp lớn cho tăng trưởng nông nghiệp địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành chức năng chủ động tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch, vận chuyển, phân phối; đẩy mạnh ký hợp đồng bao tiêu giữa nhà vườn với hợp tác xã, doanh nghiệp; đồng thời mở rộng mạnh kênh bán hàng qua siêu thị, sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội để nâng cao giá trị sản phẩm.

Đặc biệt, Bắc Ninh đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia tiềm năng như Úc, Philippines cùng nhiều thị trường mới, qua đó đưa trái vải không chỉ bán được nhiều hơn mà còn bán với giá trị cao hơn.

Ngay tại hội nghị, hàng loạt doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026.