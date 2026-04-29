Phát hiện tàu Trung Quốc nặng 100.000 tấn bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng

Trung Quốc vừa bàn giao tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất từng được nước này chế tạo, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc ở phân khúc đóng tàu giá trị cao – lĩnh vực vốn được xem là "thành trì" của các doanh nghiệp Hàn nhiều năm qua.

Con tàu mới có tên Celsius Georgetown, dung tích lên tới 180.000 m3, tương đương khoảng 80.000 - 100.000 tấn LNG, được bàn giao bởi China Merchants Heavy Industry – công ty con thuộc China Merchants Group. Theo thông báo của doanh nghiệp, đây là tàu đầu tiên trong loạt 6 tàu cùng loại do công ty vận tải biển Đan Mạch Celsius Shipping đặt hàng.

Việc đóng tàu bắt đầu từ tháng 10/2023 và chỉ sau chưa đầy hai năm, con tàu đã được hoàn thiện và bàn giao. Chiếc thứ hai dự kiến sẽ được giao trong vòng ba tháng tới.

Với chiều dài gần 299 mét, tàu được thiết kế để vận chuyển LNG ở nhiệt độ cực thấp khoảng âm 163 độ C. Đây được xem là một trong những dòng tàu có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong ngành đóng tàu thế giới, do phải đáp ứng tiêu chuẩn rất cao về vật liệu, hệ thống cách nhiệt và độ an toàn khi vận chuyển nhiên liệu hóa lỏng.

China Merchants Heavy Industry gọi đây là "bước đột phá lớn" trong năng lực chế tạo tàu vận chuyển năng lượng sạch quy mô lớn của Trung Quốc. Tại lễ đặt tên tàu hồi đầu tháng, Chủ tịch China Merchants Group Miao Jianmin cho biết sự kiện này đánh dấu việc tập đoàn chính thức gia nhập "nhóm nòng cốt toàn cầu" trong lĩnh vực đóng tàu LNG cỡ lớn.

Sự kiện cũng phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành đóng tàu LNG Trung Quốc trong những năm gần đây. Trước đây, Hudong-Zhonghua Shipbuilding là doanh nghiệp duy nhất của nước này tham gia thị trường tàu LNG, với chiếc tàu đầu tiên được bàn giao từ năm 2008. Tuy nhiên, đến nay, tổng cộng đã có 5 xưởng đóng tàu Trung Quốc đủ năng lực thiết kế và chế tạo dòng tàu công nghệ cao này.

Ngoài Hudong-Zhonghua và China Merchants Heavy Industry, các doanh nghiệp như Jiangnan Shipyard, Dalian Shipbuilding Industry và Yangzijiang Shipbuilding cũng bắt đầu nhận đơn hàng đóng tàu LNG từ năm 2024.

Đà mở rộng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng củng cố vị thế là cường quốc đóng tàu lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu ngành, nước này đã giành gần 70% tổng số đơn đặt hàng đóng tàu mới toàn cầu trong năm 2025, tiếp tục áp đảo ở các phân khúc tàu hàng rời và tàu container.

Tuy nhiên, ở mảng tàu LNG – vốn có giá trị gia tăng cao và yêu cầu công nghệ khắt khe – Hàn Quốc vẫn đang giữ lợi thế lớn. Theo Korea Herald, các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện vẫn kiểm soát khoảng 70% thị phần tàu LNG toàn cầu.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng khoảng cách công nghệ giữa hai quốc gia đang nhanh chóng thu hẹp. Giáo sư Rhee Shin-hyung thuộc Đại học Quốc gia Seoul nhận định Trung Quốc đã bắt kịp Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực công nghệ đóng tàu truyền thống. Theo ông, nếu không tạo ra các công nghệ thực sự mới, Hàn Quốc có thể chỉ duy trì lợi thế thêm vài năm nữa trước khi đối mặt áp lực cạnh tranh mạnh hơn từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển LNG toàn cầu tiếp tục tăng cùng xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch, cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc ở phân khúc tàu LNG được dự báo sẽ ngày càng quyết liệt. Với việc liên tiếp mở rộng năng lực và giành thêm đơn hàng quốc tế, Trung Quốc đang cho thấy tham vọng không chỉ dẫn đầu về số lượng, mà còn muốn vươn lên ở những phân khúc đóng tàu công nghệ cao nhất thế giới.