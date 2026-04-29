Toyota Corolla Cross sắp được nâng cấp, nhưng nhiều tính năng vẫn "vắng mặt" dù đối thủ đã có

Toyota chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ đầu tiên cho Corolla Cross sau đợt facelift lớn, dự kiến mở bán từ ngày 1-7-2026. Dù được cải thiện về trang bị và tối ưu dải sản phẩm, Toyota Corolla Cross vẫn tồn tại không ít điểm gây tranh cãi.

Ở lần cập nhật này, Toyota loại bỏ bản HEV G tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung phiên bản đặc biệt HEV Z Adventure nhằm kỷ niệm 60 năm dòng Corolla. Bên cạnh đó, hãng cũng "chuẩn hóa" một số tùy chọn nhằm tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận, đặc biệt trên bản cao cấp HEV Z.

Đôi khi, nâng cấp cũng đồng nghĩa với sự tiếc nuối, bởi thường sẽ có một số tính năng vốn được kỳ vọng lại không được áp dụng. Ít nhất đó là những gì sẽ xảy ra với Toyota Corolla Cross. Ảnh: Creative Trend

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng quan tâm hơn lại là những tính năng… không xuất hiện.

Vẫn "nói không" với Auto Brake Hold

Theo Creative Trend của Nhật, một trong những điểm gây tiếc nuối nhất là Toyota Corolla Cross 2026 không được trang bị hệ thống giữ phanh tự động (Auto Brake Hold - ABH).

Hiện nay, trên nhiều mẫu xe mới, ABH gần như đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Toyota và Lexus lại khá “chậm chân” trong việc áp dụng tính năng này. Ảnh: Creative Trend

Trên nhiều mẫu xe đời mới, ABH không chỉ phổ biến mà còn đi kèm khả năng tự kích hoạt lại sau khi khởi động xe hoặc thắt dây an toàn. Nhưng Toyota lại khá "bảo thủ" với tính năng này.

Tính đến nay, chỉ một số ít mẫu xe của Toyota/Lexus như Sienta, Aqua hay Lexus IS300h mới có ABH. Việc Corolla Cross - một mẫu xe bán chạy toàn cầu - tiếp tục bị "bỏ qua" khiến nhiều người khó hiểu.

Không loại trừ khả năng Toyota đang giữ lại trang bị này cho các bản nâng cấp sau, nhưng cách làm này cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi đối thủ đã phổ cập từ lâu.

Gương chiếu hậu kỹ thuật số vẫn là "đặc quyền" của xe lớn

Một trang bị khác cũng không xuất hiện là gương chiếu hậu trong xe dạng kỹ thuật số. Trong khi nhiều mẫu SUV của Toyota như RAV4, Harrier hay dòng Crown đã có công nghệ này, Corolla Cross vẫn chỉ dùng gương chống chói tự động truyền thống, tương tự Yaris Cross hay Raize.

Nhiều khả năng Toyota Corolla Cross cập nhật sẽ không có gương chiếu hậu trong xe dạng kỹ thuật số. Ảnh: Creative Trend

Điều này khá đáng tiếc bởi Corolla Cross vốn được định vị cao hơn, lại sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Việc bổ sung gương kỹ thuật số, ít nhất dưới dạng tùy chọn cho bản HEV Z, có thể giúp tăng sức cạnh tranh đáng kể.

Bản đặc biệt nhưng lại "cắt" trang bị tiêu chuẩn

Điểm gây tranh cãi tiếp theo nằm ở phiên bản HEV Z Adventure. Trên bản này, cốp điện rảnh tay - vốn là trang bị tiêu chuẩn - lại bị chuyển thành tùy chọn.

Bản đặc biệt lại biến cốp điện rảnh tay thành tùy chọn. Ảnh: Toyota

Chi phí cho trang bị này là 77.000 yên (khoảng 12,7 triệu đồng), cho thấy Toyota có thể đang cố giữ giá niêm yết ở mức dễ tiếp cận hơn bằng cách "tách" bớt trang bị.

Ngoài ra, bản đặc biệt này còn có thêm logo chữ "TOYOTA" kiểu off-road (tương tự Hilux hay Land Cruiser) dưới dạng tùy chọn đại lý, giúp ngoại hình trở nên hầm hố hơn.

Tính năng tiện lợi nhưng muốn dùng phải ra đại lý

Một điểm trừ khác nằm ở trải nghiệm người dùng. Các tính năng như tự động khóa cửa khi rời xe hay tự mở khóa khi tiến lại gần vẫn không thể tùy chỉnh trực tiếp trên xe.

Tính năng khóa/mở cửa thông minh vẫn phải chỉnh tại đại lý. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, các hãng như Honda, Nissan hay Mitsubishi đã cho phép người dùng thiết lập dễ dàng qua màn hình trung tâm hoặc bảng đồng hồ.

Với Toyota Corolla Cross 2026, dù đã được nâng cấp lên màn hình 10,5inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, người dùng vẫn phải mang xe ra đại lý để thay đổi các cài đặt này, thậm chí có thể mất phí.

Rõ ràng, Toyota Corolla Cross 2026 đã có những cải tiến nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một số tính năng phổ biến, hoặc cách triển khai trang bị chưa thực sự hợp lý, khiến mẫu xe này chưa đạt đến kỳ vọng của nhiều khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, những chi tiết nhỏ như vậy đôi khi lại là yếu tố quyết định trải nghiệm, và cả quyết định xuống tiền của người dùng.