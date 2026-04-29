Giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ ngày 29-4

Theo Thùy Linh | 29-04-2026 - 16:23 PM | Thị trường

Từ 15 giờ ngày 29-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu.

Liên bộ quyết định xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Theo quy định, giá xăng dầu được điều hành vào thứ Năm hàng tuần, nhưng tuần này được đẩy sớm sang thứ Tư, ngày 29-4 do trùng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23-4-2026 và kỳ điều hành ngày 29-4-2026 là: 126,290 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,060 USD/thùng, tương đương tăng 4,17%); 131,718 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,283 USD/thùng, tương đương tăng 4,18%); 157,788 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 11,363 USD/thùng, tương đương tăng 7,76%); 670,078 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 61,053 USD/tấn, tương đương tăng 10,02%).

Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

