Honda HR-V thế hệ mới sẽ có tính năng khiến Yaris Cross 'khó ngủ': Chỉ là SUV B nhưng có lái tự động AI, dễ chỉ còn máy hybrid

Việc trì hoãn công nghệ lái tự động bằng AI vốn đã nằm trong dự đoán, nhưng thông tin rò rỉ lần này còn mang đến nhiều chi tiết “nóng” hơn. Trong bối cảnh điều chỉnh chiến lược xe điện, Honda được cho là đang chuyển trọng tâm sang các mẫu hybrid, đồng thời lên kế hoạch đưa công nghệ lái tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) lên mẫu Honda HR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Hình ảnh được cho là Honda HR-V thế hệ mới chạy thử. Ở một số thị trường, mẫu xe này còn có tên gọi là Vezel. Ảnh: Creative Trend

Thông tin rò rỉ cho thấy, kế hoạch triển khai công nghệ tự lái AI của Honda đã bị lùi từ năm 2027 sang 2028. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là mẫu xe đầu tiên được áp dụng công nghệ này sẽ không phải xe thuần điện như dự kiến ban đầu, mà là một mẫu SUV hybrid hạng B.

Trước đó vào tháng 3/2026, Honda gây bất ngờ khi hủy bỏ kế hoạch phát triển dòng xe điện 0 Series dành cho thị trường Bắc Mỹ, đồng thời dừng luôn dự án AFEELA. Quyết định này được cho là liên quan đến việc cắt giảm trợ cấp xe điện tại Mỹ và nhu cầu thị trường suy yếu, khiến hãng có thể chịu tổn thất lên tới 2.500 tỷ yên.

Chính vì vậy, công nghệ lái tự động AI vốn dành cho dòng xe điện đã được chuyển sang các mẫu hybrid. Theo hãng tin Kyodo News, hệ thống này có thể vận hành trên cả đường đô thị lẫn cao tốc, tự động đưa xe đến điểm đến đã cài đặt. Dữ liệu từ camera và cảm biến sẽ được AI xử lý để đưa ra quyết định lái xe theo thời gian thực.

Khả năng cao Honda HR-V sẽ bước sang đời mới vào năm 2028. Mẫu xe thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị công nghệ lái tự động bằng AI. Ảnh minh họa: Đại lý

Trong danh mục sản phẩm hiện tại, HR-V được xem là lựa chọn phù hợp nhất để “gánh” công nghệ mới, khi đây là mẫu xe bán chạy và cũng sắp bước sang thế hệ hoàn toàn mới. Điều này cũng gián tiếp xác nhận thời điểm ra mắt HR-V mới vào năm 2028.

Ở chiều ngược lại, phiên bản HR-V hiện hành có thể sẽ không được nâng cấp giữa vòng đời, mà chỉ đơn giản loại bỏ tùy chọn động cơ xăng và điều chỉnh giá bán theo hướng tăng.

Về cấu hình, Honda HR-V thế hệ mới dự kiến sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L hoàn toàn mới, kết hợp hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, xe còn có thể được trang bị công nghệ Honda S+ Shift - vốn đã xuất hiện trên Prelude và Civic e:HEV RS - nhằm mang lại cảm giác lái thể thao hơn.

Honda nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ hybrid theo hướng vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tạo trải nghiệm gần giống xe xăng truyền thống. Tuy nhiên, việc giá xe Honda liên tục tăng trong thời gian gần đây cũng khiến không ít người lo ngại HR-V mới có thể vượt xa mức giá quen thuộc của một mẫu SUV hạng B.