Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng loạt siêu tàu chở LNG treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt, Nga được cho là đang âm thầm mở rộng “hạm đội ngầm” vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng ra thế giới.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, bốn tàu chở LNG mới được đổi cờ sang Nga gồm Kosmos, Merkuriy, Luch và Orion đang di chuyển về phía Bắc Đại Tây Dương. Trong đó, Kosmos và Merkuriy xuất hiện ngoài khơi Bồ Đào Nha, còn Luch và Orion hoạt động gần Tây Phi. Đáng chú ý, tàu Luch gần đây đã phát tín hiệu hướng đến Murmansk – trung tâm xuất khẩu LNG quan trọng ở Bắc Cực của Nga.

Các tàu này trước đây thuộc đội tàu Asyad Shipping của Oman và đã được bán lại hồi đầu năm nay với giá khoảng 110 triệu USD. Sau thương vụ, chúng liên tục đổi tên, đăng ký tạm thời tại Ấn Độ trước khi chính thức chuyển sang cờ và đăng kiểm của Nga.

Động thái này được giới phân tích đánh giá là một phần trong chiến lược mở rộng đội tàu vận chuyển LNG của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây ngày càng gây áp lực lớn lên ngành năng lượng nước này.

Từ năm 2024, Novatek cùng nhiều doanh nghiệp liên quan đã bắt đầu thu mua hàng loạt tàu chở LNG cũ để duy trì năng lực xuất khẩu. Theo các chuyên gia của Vortexa và CHNL, Nga có thể cần thêm khoảng 30 tàu LNG để duy trì hoạt động xuất khẩu từ các dự án lớn như Yamal LNG và Arctic LNG 2 khi châu Âu dần cắt giảm nhập khẩu.

Liên minh châu Âu dự kiến cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga từ đầu năm 2027. Trước đó, lệnh cấm đối với các hợp đồng LNG ngắn hạn đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/4.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung thêm các tàu chở LNG được xem là yếu tố then chốt để Nga duy trì dòng chảy khí đốt sang các thị trường ngoài châu Âu, đặc biệt là Trung Quốc.

Tuy nhiên, do đang hoạt động dưới cờ Nga, các tàu này sẽ không được phép cập cảng tại EU. Điều đó khiến phạm vi hoạt động của chúng chủ yếu giới hạn ở các tuyến hàng hải ngoài châu Âu.

Giới phân tích cho rằng các tàu mới có thể phục vụ dự án Yamal LNG thông qua hình thức bốc dỡ trực tiếp tại cảng Sabetta hoặc trung chuyển giữa các tàu chuyên dụng Arc7 có khả năng phá băng hoạt động tại Bắc Cực.

Ngoài ra, chúng cũng có thể hỗ trợ dự án Arctic LNG 2 – dự án đang gặp khó khăn nghiêm trọng về năng lực vận chuyển do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và các rủi ro an ninh hàng hải gần đây.

Việc phải chuyển hướng tàu vòng qua Nam Phi thay vì đi qua Địa Trung Hải cũng khiến chi phí vận tải và thời gian vận chuyển tăng mạnh. Trước đó, một tàu LNG thuộc “hạm đội dự bị” của Nga từng bị tấn công gần Địa Trung Hải, khiến các tuyến vận chuyển trở nên nhạy cảm hơn.

Dù mục đích chính xác của việc đổi cờ vẫn chưa được Moscow công bố, nhưng việc bốn tàu đồng loạt di chuyển về phía Bắc Nga cho thấy nước này đang gấp rút củng cố năng lực hậu cần LNG nhằm ứng phó với áp lực trừng phạt ngày càng lớn từ phương Tây.

Theo gCaptain﻿