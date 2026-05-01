Honda Stylo 160 chính thức ra mắt với động cơ giống PCX160, giá trên dưới 60 triệu đồng khiến người Việt tiếc nuối

Thị trường xe máy khu vực Đông Nam Á vừa chứng kiến một bước đi chiến lược đầy toan tính của thương hiệu xe Nhật Bản khi Honda chính thức giới thiệu mẫu tay ga Stylo 160 phiên bản 2026 tại Indonesia. Ngay lập tức, mẫu xe này đã tạo ra một làn sóng bàn luận vô cùng sôi nổi, đặc biệt là khi chiếc xe mang trong mình khối động cơ trứ danh của dòng xe PCX160 nhưng lại khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Điểm sáng giá nhất trên Honda Stylo 160 chính là hệ truyền động. Trái tim của mẫu xe này là khối động cơ eSP+ dung tích 156,9cc, xi-lanh đơn, bốn van, làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa lên tới 15,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8 nm ngay tại dải vòng tua 7.000 vòng/phút. Những thông số vận hành này hoàn toàn tương đồng với người anh em PCX160, qua đó mang lại một khả năng tăng tốc vô cùng nhẹ nhàng và êm ái trên mọi cung đường.

Tuy nhiên, điều khiến Stylo 160 tạo nên sức hút mãnh liệt lại không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở sự thấu hiểu người dùng thông qua thiết kế sàn để chân phẳng. Từ lâu, thiết kế gờ trung tâm trên chiếc PCX160 đã trở thành một rào cản lớn đối với những người đề cao tính thực dụng. Việc đặt một thùng nước khoáng, mang theo một chiếc cần câu cá hay đơn giản là treo những túi đồ đi siêu thị trở nên vô cùng bất tiện. Bằng cách loại bỏ hoàn toàn gờ nổi trung tâm này, Stylo 160 đã trả lại cho người dùng một không gian sàn phẳng cực kỳ rộng rãi. Thiết kế thông minh này giúp việc di chuyển hàng ngày, đi làm hay đi chợ mua sắm trở nên tiện lợi và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Về mặt ngoại hình, Honda đã định vị Stylo 160 là một chiếc tay ga mang đậm phong cách thời trang hoài cổ. Xe sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại, cụm đèn pha chiếu sáng vuông vức cùng yên xe bọc da phối màu vô cùng tinh tế. Kiểu dáng quyến rũ này rất dễ làm người ta liên tưởng đến những mẫu xe thanh lịch của thương hiệu Vespa, nhưng lại đi kèm một mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Phiên bản năm 2026 còn được nhà sản xuất bổ sung hàng loạt màu sắc thời thượng như màu đỏ rượu vang (Burgundy), màu xanh hoàng gia (Royal Blue) và màu nâu hiện tượng (Phenomenal Brown).

Sự linh hoạt trong vận hành cũng là một điểm cộng vô cùng lớn trên mẫu xe tay ga này. Với chiều cao yên chỉ ở mức 768 mm, thấp hơn đáng kể so với con số 780 mm của chiếc PCX160, kết hợp cùng trọng lượng ướt siêu nhẹ chỉ rơi vào khoảng 115 đến 118 kg, chiếc xe vô cùng thân thiện với phái nữ. Các thao tác cơ bản như dắt xe, xoay xở trong những con ngõ hẹp hay quay đầu xe đều trở nên nhẹ nhàng và không hề tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Về mặt trang bị công nghệ, mẫu xe tay ga này không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ nào trong cùng một phân khúc. Đèn chiếu sáng sử dụng toàn bộ công nghệ LED, khóa thông minh không chìa, hệ thống tạm dừng cầm chừng và cổng sạc USB tiện lợi đều là những trang bị tiêu chuẩn.

Đáng chú ý hơn cả, phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai kênh, kết hợp cùng cụm phanh đĩa cả ở bánh trước và sau nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho người điều khiển. Dù bình chứa nhiên liệu có dung tích 5 lít có phần hơi khiêm tốn, nhưng nhờ công nghệ tiết kiệm nhiên liệu trứ danh của hãng Honda, xe vẫn có thể đáp ứng phạm vi hoạt động lý tưởng khoảng 200 km cho mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Tại thị trường Indonesia, mức giá của dòng xe này được đánh giá là vô cùng hấp dẫn. Phiên bản sử dụng phanh CBS có giá quy đổi chỉ khoảng 58 triệu đồng, trong khi phiên bản ABS cao cấp nhất cũng chỉ xấp xỉ 62 triệu đồng. Trong khi tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này vẫn chưa được phân phối chính hãng, nhưng Honda Stylo 160 hiện đang được bán tại Việt Nam thông qua con đường nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 70 đến 80 triệu đồng.