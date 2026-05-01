Honda SH bản đặc biệt với dàn áo nhìn xuyên thấu sắp ra mắt Việt Nam: Nhập Ý nguyên chiếc, máy 150 cc nhưng giá bán ngang ngửa mô tô hơn 500 cc

Sự hiện diện của các dòng xe nhập khẩu luôn tạo nên một "dòng chảy ngầm" song song với thị trường xe chính hãng, đặc biệt trong phân khúc xe tay ga cao cấp. Với Honda SH, điều này càng rõ nét khi bên cạnh các phiên bản do Honda Việt Nam phân phối, những chiếc SH nhập Ý vẫn đều đặn được giới chơi xe săn đón nhờ yếu tố khác biệt và tính biểu tượng. Mới đây, thông tin về phiên bản SH Vetro Blue 2026 sắp cập bến Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng.

SH Vetro Blue 2026 dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong tháng 5 này. Ảnh: Honda

Theo chia sẻ từ một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy tại TP.HCM, mẫu SH Vetro Blue dự kiến sẽ được đưa về nước ngay trong tháng 5 tới. Dù chưa công bố giá bán chính thức, nhưng theo tìm hiểu, mức chi phí để sở hữu phiên bản đặc biệt này có thể vượt ngưỡng 200 triệu đồng – con số cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các dòng SH đang phân phối chính hãng. Tuy nhiên, với nhóm khách hàng vốn ưa chuộng xe nhập khẩu, mức giá này không phải là rào cản quá lớn nếu sản phẩm mang lại giá trị khác biệt rõ ràng.

SH Vetro vốn không phải là cái tên xa lạ. Phiên bản này xuất hiện lần đầu cách đây khoảng hai năm và nhanh chóng trở thành tâm điểm. Điểm đặc trưng nhất nằm ở bộ dàn áo trong suốt, cho phép người dùng quan sát trực tiếp các chi tiết cơ khí bên trong như khung sườn hay một phần động cơ. Chính yếu tố độc đáo này đã tạo nên sức hút riêng cho SH Vetro, khiến mẫu xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang tính sưu tầm.

Tại Việt Nam, những chiếc SH Vetro đầu tiên được đưa về vào năm 2024 với giá bán hơn 140 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến mẫu xe nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng", kéo theo giá bán trên thị trường tự do liên tục bị đẩy lên cao. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu thực tế của một bộ phận người dùng sẵn sàng chi trả để sở hữu những phiên bản độc đáo, thay vì các lựa chọn phổ thông.

Mẫu xe này có giá bán dự kiến không dưới 200 triệu đồng. Ảnh: Honda

Với phiên bản SH Vetro Blue 2026 sắp về nước, nhiều khả năng xe vẫn sử dụng khối động cơ dung tích 156,9 cc tương tự SH 160i. Động cơ này cho công suất tối đa 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Đối với dòng xe này, điều người dùng quan tâm nhiều hơn nằm ở những khác biệt về thiết kế, màu sắc và tính độc bản.

Hiện tại, dòng xe SH đang được Honda Việt Nam phân phối chính hãng với các phiên bản SH 125i, 160i và 350i, giá bán dao động từ 76,4 đến 152,69 triệu đồng. Sự góp mặt của những phiên bản như SH Vetro Blue không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn phản ánh rõ một xu hướng ở phân khúc cao cấp, yếu tố cá tính và sự khác biệt đôi khi quan trọng không kém, thậm chí vượt lên trên giá trị sử dụng thuần túy.