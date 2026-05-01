Giá bạc bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.805.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.892.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 74,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 77,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg. Giá bạc tăng trở lại sau khi giảm 3 phiên liên tiếp, chịu ảnh hưởng từ biến động của giá bạc thế giới. Dù vậy, giá bạc trong tuần qua vẫn giảm hơn 1%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 74 USD/ounce, tiếp tục đà tăng từ phiên trước, được hỗ trợ bởi sự mất giá mạnh của đồng đô la Mỹ sau các báo cáo cho rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Đồng đô la Mỹ yếu hơn thường hỗ trợ kim loại quý, vốn được định giá bằng đô la Mỹ. Mặc dù vậy, giá bạc vẫn đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp trong bối cảnh triển vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran ngày càng mờ nhạt và kỳ vọng rằng eo biển Hormuz sẽ không sớm được mở cửa trở lại.

Ông Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran cam kết không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và báo hiệu sẽ giữ quyền kiểm soát eo biển.

Theo chuyên gia Christopher Lewis (FX Empire), điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ. Khi chi phí vốn duy trì ở mức đắt đỏ, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lợi tốt hơn như trái phiếu, khiến bạc – vốn không mang lại lợi suất – trở nên kém hấp dẫn. Thực tế, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm liên tục đi lên đang tạo áp lực trực tiếp lên giá kim loại quý này.

Diễn biến kỹ thuật cũng cho thấy rủi ro gia tăng. Ngưỡng 77,16 USD/ounce hiện đóng vai trò kháng cự gần, trong khi mốc 80 USD/ounce vẫn là “trần” tâm lý khó vượt. Ở chiều ngược lại, thị trường đang dõi theo vùng 70 USD/ounce như một mốc hỗ trợ quan trọng. Nếu bị xuyên thủng, kịch bản bán tháo có thể kích hoạt, kéo giá bạc vào chu kỳ giảm sâu hơn.

Không chỉ chịu tác động từ lãi suất, bạc còn bị “kẹp” giữa những bất ổn tại Trung Đông và áp lực lạm phát năng lượng. Giá dầu biến động mạnh khiến chi phí sản xuất và kỳ vọng lạm phát trở nên khó đoán định, qua đó làm gia tăng mức độ rủi ro của các tài sản công nghiệp như bạc.

Trong bối cảnh đó, thị trường gần như thiếu vắng động lực tăng bền vững. Các nhịp phục hồi nếu xuất hiện chủ yếu mang tính kỹ thuật, khó duy trì lâu dài. Xu hướng ngắn hạn của bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến lợi suất trái phiếu và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.