Giá bạc hôm nay ngày 30/4

Khánh Vy | 30-04-2026 - 10:42 AM | Thị trường

Giá bạc thỏi trong nước tiếp tục giữ ở mức 75 triệu đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.758.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.843.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 73,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 75,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:34 ngày 30/4. Kể từ đỉnh cuối tháng 3 (123 triệu đồng/kg), giá bạc trong nước đã giảm hơn 28%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 72 USD/ounce, duy trì ở mức thấp nhất trong ba tuần do chi phí năng lượng tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn có thể cần phải tăng lãi suất.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi nước này đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân. Trong khi Tehran cáo buộc ông Trump đang cố gắng ép buộc nước này khuất phục thông qua áp lực kinh tế và chia rẽ nội bộ.

Cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa đã gây bất ổn cho thị trường toàn cầu, khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay và thay vào đó bắt đầu tính đến khả năng tăng lãi suất vào năm 2027.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên các thiết lập chính sách của mình như dự kiến rộng rãi, mặc dù bốn quan chức đã phản đối, cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng về triển vọng chính sách trong bối cảnh bất ổn gia tăng do xung đột Iran.

Sáng nay, giá bạc tiếp tục đi ngang

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

