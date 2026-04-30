Năm 2026 Doanh nghiệp dược hành động trước cơ hội và thách thức

Chiến lược này đang được Imexpharm triển khai một cách nhất quán, với nền tảng là danh mục gần 160 dự án R&D có thể sản xuất ngay trên hệ thống 4 cụm nhà máy hiện hữu. Công ty cũng bước đầu nghiên cứu, rà soát và lựa chọn một danh mục gần 150 sản phẩm cho nhà máy mới tại KCN Cát Khánh với gần 50% là các loại thuốc điều trị bệnh mãn tính.

Năm 2026, trên nền tảng sản xuất EU-GMP và am hiểu thị trường nội địa, nhu cầu điều trị của người Việt, Imexpharm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác dược phẩm chuyên ngành nhằm tiếp nhận công nghệ và đồng phát triển các dòng điều trị chuyên sâu. Trước xu thế các doanh nghiệp dược lớn trên thế giới đẩy mạnh nghiên cứu thuốc sinh học nhờ hiệu quả cao, tiềm năng kinh tế tốt và khó bị sao chép hơn thuốc hóa dược, Imexpharm cũng đang từng bước định hướng tham gia vào lĩnh vực này vì thuốc sinh học đang chiếm khoản 40% giá trị sử dụng thuốc tại Việt Nam.

Dược sĩ Trần Thị Đào, thành viên HĐQT, TGĐ Imexpharm (giữa), chụp ảnh lưu niệm cùng PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc (bênh canh, phải), Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, và các lãnh đạo cấp cao của Imexpharm tại ĐHĐCĐ 2026. Ảnh: Imexpharm

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức tại TP HCM ngày 22/4/2026, Dược sĩ Trần Thị Đào - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: "Năm 2026 tiếp tục là một năm có nhiều bất định với áp lực từ rủi ro địa chính trị và thị trường tài chính nhiều biến động. Với vị thế nhà sản xuất thuốc EU-GMP tiên phong tại Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua, bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn và năng lực thực thi nhất quán, Imexpharm đứng trước cơ hội phát huy tối đa vị thế hàng đầu trên sân chơi hiện hữu đồng thời tăng tốc gia nhập những đường đua mới."

Những định hướng và lợi thế này đã bước đầu được phản ánh qua kết quả kinh doanh quý I/2026, với doanh thu đạt 629 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, Imexpharm đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định với lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, doanh thu dự kiến đạt 3.200 tỷ đồng.

Từ EU-GMP đến chuỗi cung ứng toàn cầu: bước chuyển của dược phẩm Việt Nam

Khi xung đột địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới từ Đông Âu, Trung Đông hay Châu Phi, việc đảm bảo nguồn cung dược phẩm hiện đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, trong điều kiện chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro gián đoạn.

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), những biến động địa chính trị thời gian qua đã tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu, từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến năng lực sản xuất và phân phối, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực sản xuất nội địa và tự chủ nguồn cung, đặc biệt đối với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Những chuyển dịch này cũng được cụ thể hóa trong chiến lược của Chính phủ Việt Nam khi xem năng lực sản xuất là "thước đo" năng lực y tế quốc gia. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra là thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng, gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao.

Ở góc độ toàn cầu, theo Global Medicine Use Trends 2026, IQVIA Institute, trong giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng của thị trường dược phẩm toàn cầu được dự báo sẽ ổn định hơn, với CAGR khoảng 5-8%, khi các nền kinh tế phát triển dần bước vào trạng thái bão hòa và áp lực kiểm soát chi phí y tế gia tăng. Trong khi đó, nhóm các thị trường dược mới nổi (pharmerging markets), bao gồm những quốc gia có GDP bình quân đầu người dưới 50.000 USD và quy mô thị trường dự kiến tăng thêm hơn 2 tỷ USD đến năm 2030, tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành dược toàn cầu.

Lãnh đạo Imexpharm trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm tại phiên thảo luận của ĐHĐCĐ 2026 của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Diễn biến này cho thấy dư địa tăng trưởng đang dịch chuyển về các thị trường mới nổi như Việt Nam, đặt ra yêu cầu để ngành dược vừa bắt kịp xu hướng toàn cầu, vừa đáp ứng các động lực nội tại như già hóa dân số, thu nhập gia tăng và sự thay đổi mô hình bệnh tật. Để giải bài toán này, năng lực sản xuất đạt chuẩn cao như EU-GMP, điển hình tại Imexpharm với 12 dây chuyền sản xuất, không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tự chủ nguồn cung. Đặc biệt, năm nay, Imexpharm đã bước sang năm thứ 11 đạt EU-GMP, cho thấy Công ty có một bề dày kinh nghiệm và thành thạo thực hành tiêu chuẩn EU-GMP, một sự khác biệt với các nhà sản xuất EU-GMP khác.

2026: Imexpharm chủ động trước cơ hội và thách thức

Dược sĩ Trần Thị Đào - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm, phát biểu tại ĐHĐCĐ Imexpharm ngày 22/4/2026. Ảnh: Imexpharm

Lãnh đạo Imexpharm xác định cơ hội và thách thức đan xen rõ rệt trong năm 2026, cụ thể doanh nghiệp được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân cải thiện và các chính sách ưu tiên phát triển ngành dược nội địa. Ngược lại, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các doanh nghiệp đầu tư vào EU-GMP, cùng với yêu cầu tuân thủ các chính sách quản lý mới và sức ép từ thuốc nhập khẩu giá thấp, có thể tác động đến biên lợi nhuận của Công ty.

Cạnh tranh gia tăng là tất yếu nhưng Imexpharm vẫn duy trì những lợi thế bao gồm: tối ưu hóa chi phí sản xuất khi nhà máy đã khấu hao trong 10 năm qua. Ban lãnh đạo Imexpharm nhấn mạnh: "10 năm EU-GMP" khẳng định năng lực vượt trội và khó sao chép của đội ngũ Imexpharm trong nghiên cứu, sản xuất và quản lý chất lượng, để mỗi viên thuốc tới tay bệnh nhân đều mang lại một sự yên tâm tuyệt đối về an toàn và hiệu quả điều trị."