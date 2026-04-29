C.P. Việt Nam thêm cơ hội xuất khẩu khi Hàn Quốc mở cửa cho thịt gà chế biến

Trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật.

Trên cơ sở đó, hai bên chính thức công bố việc mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến. Đây là kết quả có ý nghĩa không chỉ về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Việc mở cửa thị trường cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung đánh giá kết quả lần này là thành quả của quá trình phối hợp chuyên môn và đàm phán kéo dài giữa cơ quan chức năng hai nước. Theo bà, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác trong thời gian tới.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, nhận định việc thị trường Hàn Quốc dành cơ hội cho sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam mang ý nghĩa tích cực đối với toàn ngành. Theo ông, đây là kết quả của quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời phản ánh sự cải thiện về năng lực sản xuất, chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Khương Trung

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã nhận được sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y trong quá trình tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ kiểm dịch, an toàn thực phẩm và mở cửa thị trường.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit cho rằng việc sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc sẽ góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Là doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực chăn nuôi và thực phẩm, C.P. Việt Nam hiện vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food.

Chuỗi này bao gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến. Mô hình tích hợp giúp doanh nghiệp tăng khả năng kiểm soát đồng bộ từ đầu vào đến đầu ra, qua đó nâng hiệu quả truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trong ngành thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc động vật, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn dịch bệnh là những yêu cầu then chốt khi tiếp cận thị trường nhập khẩu. Vì vậy, việc doanh nghiệp xây dựng được chuỗi sản xuất khép kín là một lợi thế quan trọng khi tham gia các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao.

Từ nền tảng sản xuất tích hợp đó, CPV Food Bình Phước đã tham gia cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu từ các thị trường quốc tế được xem là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực sản xuất, chế biến và thích ứng với các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao.

Quy trình chế biến gà xuất khẩu tại Tổ hợp CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây là điều kiện cần để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển bền vững hơn.

Việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu. Với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu.