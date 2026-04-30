Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km một lần sạc, giá 39 triệu đồng

Hướng đến tệp khách hàng đa dạng, mẫu xe sở hữu diện mạo thể thao, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Kích thước tổng thể của xe được tinh chỉnh phù hợp với thể trạng người Việt, kết hợp cùng khoảng sáng gầm 140 mm giúp phương tiện dễ dàng xoay sở trên những đoạn đường mấp mô hay khi cần lên hoặc xuống vỉa hè. Tính thực dụng được nhà sản xuất đề cao thông qua khu vực để chân phẳng rộng rãi, thuận tiện cho việc mang vác đồ đạc, cùng với cốp chứa đồ dung tích 20 lít và cổng sạc USB tích hợp ở phía trước. Cùng với đó là hệ thống chiếu sáng full LED hiệu suất cao với tầm chiếu xa lên đến 55 mét và màn hình tinh thể lỏng 8,4 inch hiển thị thông số chi tiết, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan, an toàn cho người cầm lái.

Về mặt vận hành, xe được trang bị khối động cơ độc quyền mang mã hiệu TTFAR với công suất tối đa lên đến 2800W. Cấu hình này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 64 km/h và khả năng bứt tốc từ 0 lên 30 km/h chỉ trong vỏn vẹn 4,31 giây. Mô-men xoắn cực đại đạt 25 Nm đảm bảo sức kéo ấn tượng, giúp xe dễ dàng vượt qua các dốc nghiêng lên tới 13 độ ngay cả khi đang tải nặng. Toàn bộ sức mạnh này được đặt trên hệ thống khung xe bằng thép carbon Q235 cường độ cao. Hệ thống khung gầm đã vượt qua hơn một triệu bài kiểm tra rung lắc mô phỏng, đảm bảo độ ổn định và bền bỉ tuyệt đối khi lưu thông trên các điều kiện mặt đường đô thị phức tạp.

Điểm sáng mang tính chiến lược của sản phẩm chính là khả năng đáp ứng quãng đường di chuyển vượt trội. Ở phiên bản tiêu chuẩn, viên pin lithium 72V50Ah cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 201 km. Đặc biệt, nhà sản xuất còn bố trí sẵn một khay chờ để người dùng nâng cấp thêm pin phụ 72V30Ah, đẩy tổng quãng đường lên mức kỷ lục 280 km cho mỗi lần sạc. Hệ thống quản lý pin BMS thông minh sẽ liên tục giám sát nhiệt độ và điện áp, kết hợp cùng công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Với thời gian sạc tiêu chuẩn từ 7 đến 8 giờ, người dùng hoàn toàn có thể duy trì lịch trình sử dụng trong nhiều ngày liên tục mà không phải lo lắng về việc nạp năng lượng.

Mẫu xe máy điện mới này được xây dựng dựa trên triết lý an toàn đa lớp, trang bị phanh đĩa cả trước và sau cùng bộ lốp không săm bám đường tốt. Khả năng kháng nước của xe được đánh giá ở mức cao khi động cơ đạt chuẩn IP67 và hệ thống pin đạt chuẩn IPX7, cho phép phương tiện lội nước sâu 0,3 mét một cách an toàn. Không chỉ dừng lại ở các trang bị phần cứng, xe còn sở hữu hệ thống chống trộm toàn diện thông qua định vị GPS, thiết lập hàng rào điện tử và cảnh báo di chuyển bất thường được quản lý chặt chẽ qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Với mức giá niêm yết 38,99 triệu đồng, đây được xem là một sự bổ sung mang tính cạnh tranh cao, trực tiếp phả hơi nóng lên các đối thủ trong cùng phân khúc xe điện cũng như các mẫu xe tay ga truyền thống tại thị trường nội địa.