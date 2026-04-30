Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 200 mét, vừa di chuyển vừa chở 10.800 ô tô, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc vừa chính thức bàn giao tàu chở ô tô lớn nhất thế giới, đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý của nước này trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao và vận tải biển toàn cầu. Con tàu khổng lồ có khả năng vận chuyển tới 10.800 ô tô trong một chuyến đi, số xe đủ để xếp thành hàng dài khoảng 50 km nếu nối đuôi nhau.

Con tàu mang tên Glovis Leader được phát triển bởi Công ty Đóng tàu Quốc tế Quảng Châu (GSI), doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). Tàu đã được bàn giao cho hãng vận tải biển HMM của Hàn Quốc tại thành phố Quảng Châu hôm 28/4 và sẽ do Hyundai Glovis vận hành.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Glovis Leader có chiều dài khoảng 230 mét, rộng 40 mét và được thiết kế như một "bãi đỗ xe nổi" quy mô lớn với 14 tầng chứa xe. Con tàu có thể vận chuyển nhiều loại phương tiện khác nhau, từ ô tô động cơ đốt trong truyền thống, xe điện, xe chạy bằng hydro cho đến xe tải hạng nặng.

Điểm đáng chú ý là tàu được trang bị hệ thống động cơ đẩy nhiên liệu kép, sử dụng cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhiên liệu hàng hải truyền thống. Theo ông Zhang Fuli, quản lý kỹ thuật tại GSI, con tàu còn được tích hợp hệ thống máy phát điện trục, cho phép tự cung cấp điện cho toàn bộ tàu khi hoạt động trên biển, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ngoài ra, nhà sản xuất cho biết tàu cũng đã hoàn tất các nghiên cứu khả thi ban đầu để có thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu amoniac hoặc methanol trong tương lai nếu chủ tàu có nhu cầu. Nhờ đó, Glovis Leader đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Tier III nghiêm ngặt của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), giúp giảm đáng kể lượng khí thải oxit nitơ so với các tàu truyền thống.

Theo CnEVPost, con tàu có tốc độ tối đa khoảng 19 hải lý/giờ và được thiết kế để vận hành hiệu quả trên các tuyến hàng hải quốc tế đường dài. Ông Lee Kyoo-bok, Giám đốc điều hành Hyundai Glovis, nhận định đây không chỉ là một tàu vận tải thông thường mà còn có thể trở thành chuẩn mực mới cho ngành vận chuyển ô tô bằng đường biển nhờ sức chứa lớn và hệ thống vận hành thân thiện môi trường.

Sự kiện bàn giao Glovis Leader cũng phản ánh tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong ngành đóng tàu cao cấp. Những năm gần đây, các xưởng đóng tàu Trung Quốc liên tục phá kỷ lục về kích thước và sức chứa đối với tàu chở ô tô.

Trước đó, hồi cuối tháng 4/2025, tàu BYD Shenzhen với sức chứa 9.200 xe đã bắt đầu chuyến xuất khẩu đầu tiên. Chỉ chưa đầy một tháng sau, tàu Anji Ansheng có khả năng chở 9.500 xe cũng rời Thượng Hải để thực hiện chuyến đi đầu tiên tới châu Âu. Cả hai đều do các xưởng đóng tàu Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo.

Theo giới chuyên gia, việc liên tiếp hạ thủy và bàn giao các tàu chở ô tô siêu lớn cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về sản lượng đóng tàu mà còn đang hướng tới các phân khúc công nghệ cao, giá trị lớn. Điều này diễn ra song song với sự bùng nổ xuất khẩu xe điện của nước này, khi ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế.

Riêng GSI hiện đã nhận hơn 40 đơn đặt hàng tàu chở ô tô và đã bàn giao 26 chiếc. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ các tàu đều được hoàn thành trước thời hạn, trong đó có 11 tàu dự kiến giao trong năm 2025 với thời gian giao trung bình sớm hơn kế hoạch khoảng 151 ngày. Tổng giá trị đơn hàng hiện tại của công ty được ước tính vào khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14,6 tỷ USD.

Theo IE