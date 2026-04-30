Chạy gần 1.000 km một bình xăng: một mẫu xe hybrid giúp đội Việt Nam vượt 8 quốc gia giành ngôi đầu thử thách quốc tế

Đoàn Việt Nam đã giành vị trí số 1 tại hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” do OMODA & JAECOO tổ chức tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc), vượt qua các đội đến từ 8 thị trường khác như Pháp, Tây Ban Nha, Australia hay Brazil. Kết quả này được ghi nhận sau một hành trình kiểm chứng thực tế, nơi các đội trực tiếp cầm lái xe hybrid trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau, thay vì chỉ dựa vào các bài thử trong môi trường tiêu chuẩn.

Điểm đáng chú ý nằm ở kết quả mà mẫu Omoda C5 SHS-H đạt được khi do đoàn Việt Nam điều khiển. Theo ghi nhận, xe hoàn thành quãng đường gần 1.000 km chỉ với một bình xăng, trong khi vẫn duy trì trạng thái vận hành ổn định xuyên suốt hành trình.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 25–26/4 đi qua nhiều dạng địa hình khác nhau, từ đô thị đông đúc, cao tốc tốc độ cao đến các cung đường ven hồ nhiều khúc cua và địa hình đèo núi. Việc kết hợp nhiều điều kiện vận hành trong cùng một hành trình giúp bài thử trở nên sát với thực tế hơn, khi xe phải liên tục thích ứng với thay đổi về tốc độ, tải trọng và môi trường vận hành.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đức – trưởng đoàn Việt Nam, cách tiếp cận của đội không hướng tới việc tối ưu hóa cực đoan mức tiêu hao nhiên liệu. Thay vào đó, xe được vận hành theo đúng thói quen của người dùng phổ thông: duy trì tốc độ khoảng 120 km/h trên cao tốc, bật điều hòa ở mức 23 độ, sử dụng hệ thống giải trí, sạc nhiều thiết bị và dừng nghỉ thường xuyên. Trong điều kiện này, việc đạt gần 1.000 km cho thấy khả năng cân bằng giữa hiệu suất và tính thực dụng của hệ truyền động hybrid. Ông cũng cho rằng nếu tối ưu hơn, quãng đường có thể đạt từ 1.000 đến 1.100 km với bình xăng dung tích 51 lít.

Trải nghiệm thực tế từ người cầm lái cũng là yếu tố được nhấn mạnh trong hành trình. Anh Nguyễn Ngọc Minh Đức đánh giá cao hệ thống treo của xe khi mang lại cảm giác chắc chắn và ổn định, đặc biệt trong các tình huống vào cua hoặc đi qua mặt đường xấu. Theo chia sẻ, xe không xuất hiện hiện tượng bồng bềnh, giúp người lái duy trì sự tự tin trong suốt hành trình dài.

Bên cạnh đó, hệ truyền động hybrid trên C5 SHS-H cũng mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn so với kỳ vọng thường thấy ở xe hybrid. Khả năng tăng tốc và leo dốc được đánh giá là liền mạch, không xuất hiện độ trễ rõ rệt hay cảm giác hụt lực. Điều này cho thấy sự cải thiện trong cách kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, hướng tới trải nghiệm gần với xe sử dụng động cơ truyền thống nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả nhiên liệu.

Không gian nội thất và trải nghiệm bên trong xe cũng được ghi nhận như một yếu tố hỗ trợ cho hành trình dài. Anh Phan Phi Hùng cho biết xe có không gian rộng rãi, phù hợp với người dùng có chiều cao khoảng 1m80 ở cả hai hàng ghế. Khoảng để chân và khoảng trần được duy trì ở mức thoải mái, trong khi khả năng cách âm giúp khoang cabin giữ được sự yên tĩnh ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Theo chia sẻ từ đoàn Việt Nam, xe duy trì mức tiêu hao khoảng 4,5 lít/100 km trong suốt hành trình với điều kiện vận hành đa dạng. Đây là con số cho thấy hiệu quả của hệ truyền động hybrid khi được đưa vào sử dụng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở thông số trong phòng thử nghiệm.

Trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, kết quả từ hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” phần nào phản ánh hướng tiếp cận mà OMODA & JAECOO theo đuổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh vào thông số kỹ thuật, hãng lựa chọn cách đưa sản phẩm vào những bài thử thực tế, nơi hiệu suất, độ ổn định và trải nghiệm người dùng được kiểm chứng trực tiếp.