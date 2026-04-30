Bán xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 30/4

Các "ông lớn" đã sẵn sàng

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất nâng cấp hệ thống phối trộn (blending) tại các kho xăng dầu lớn, đồng thời chuẩn hóa quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Doanh nghiệp này hiện sở hữu mạng lưới hơn 5.500 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng loạt xăng E10 .

Theo đại diện Petrolimex, hệ thống hạ tầng hiện tại cho phép triển khai kinh doanh xăng E10 RON95 đồng loạt ngay. Bên cạnh đó, Petrolimex đã chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong vận hành, vận chuyển và kiểm soát chất lượng xăng sinh học thông qua các chương trình trao đổi tại Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ, nhằm hoàn thiện quy trình kinh doanh E10 trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - cho hay, doanh nghiệp đã hoàn tất đầu tư hạ tầng pha chế tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, với tổng công suất đạt khoảng 4 triệu m³ xăng sinh học mỗi năm, trong khi sản lượng tiêu thụ hiện tại khoảng hơn 2 triệu m³, tạo dư địa công suất lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở cấp độ vận hành, PVOIL hiện đã xây dựng 13 điểm pha chế xăng E10 trên toàn quốc, trong đó có nhiều điểm có khả năng phối trộn linh hoạt cả E10 và E5. Công suất pha chế đạt trên 300.000 m³/tháng và dự kiến nâng lên gần 400.000 m³/tháng vào cuối năm 2026.

Các doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết đã sẵn sàng đến bán xăng E10 trên toàn quốc.

Cùng với đó, hệ thống tồn trữ ethanol (E100) đã được nâng công suất thêm khoảng 40.000 m³, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho toàn bộ hệ thống kho trên cả nước. Theo doanh nghiệp, lượng tồn kho và nguồn nhập khẩu hiện đủ phục vụ sản xuất, pha chế đến hết tháng 5 và sang đầu tháng 6 tới.

“Hiện doanh nghiệp đã đưa E10 ra thị trường thông qua hơn 300 cửa hàng xăng dầu tại nhiều địa phương, bao gồm hệ thống trực thuộc và mạng lưới đại lý. Sản lượng tiêu thụ có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Đến thời điểm này doanh nghiệp sẵn sàng triển khai bán xăng E10 đồng bộ trên gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trong toàn hệ thống”, lãnh đạo PVOIL cho hay.

Theo ghi nhận, giá bán xăng E10 tại một số kỳ điều hành gần đây đang thấp hơn xăng RON95 truyền thống, tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá cạnh tranh.

Ngoài Petrolimex và PVOIL, một số thương nhân đầu mối khác cũng đang hoàn tất các bước chuẩn bị về hạ tầng và nguồn hàng để tham gia phân phối E10 trên thị trường.

Doanh nghiệp bán lẻ còn vướng

Trong khi các doanh nghiệp Nhà nước đã sẵn sàng, quá trình triển khai tại khối doanh nghiệp tư nhân và cửa hàng bán lẻ vẫn gặp một số khó khăn.

Đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội cho biết, để chuyển sang bán E10, cửa hàng phải xúc rửa toàn bộ bể chứa, thay đổi đường ống, kiểm định lại thiết bị. Chi phí không lớn với doanh nghiệp đầu mối, nhưng với cửa hàng nhỏ là áp lực đáng kể, nhất là khi phải thực hiện trong thời gian ngắn.

Giá xăng E10 dự kiến thấp hơn khoảng 1.500 đồng/lít so với xăng RON95.

“Chúng tôi phải đào tạo lại nhân viên, cập nhật quy trình nhập - xuất hàng, kiểm soát chất lượng. E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn E5 nên khâu bảo quản, vận hành cũng phải chặt chẽ hơn. Song có thể trong thời gian tháng 5 cửa hàng có thể đảm bảo việc chuyển đổi bán xăng E10”, vị đại diện cho hay.

Ở khâu phân phối, đại diện một doanh nghiệp thương nhân phân phối xăng dầu tại khu vực phía Bắc cho biết nguồn cung trong giai đoạn đầu vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp đầu mối lớn. Hiện nguồn xăng nền và ethanol chủ yếu do các đầu mối cung cấp. Một số đại lý nhỏ vẫn đang chờ nguồn ổn định trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang E10.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thông tin, đến thời điểm này các doanh nghiệp đầu mối cơ bản đã sẵn sàng về kỹ thuật và hệ thống để triển khai E10 trên toàn quốc. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn để bảo đảm quá trình chuyển đổi tại các cửa hàng bán lẻ diễn ra đồng bộ, không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên thị trường.