Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 1-5: Giảm tiếp; bầu Đức huy động 2.000 tỉ đồng trồng cà phê

Theo Ngọc Ánh | 01-05-2026 - 08:30 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh khi thiếu thông tin hỗ trợ, trong khi áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 1-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm từ 2,34% đến 2,62%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 1,74% đến 1,86%.

Cà phê rời khỏi mốc quan trọng

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026; giá Robusta giảm 81 USD/tấn, xuống còn 3.361 USD/tấn; giá Arabica giảm 110 USD/tấn, còn 6.300 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm so với mức 87.700 đồng/kg của ngày hôm qua. Do đang trong kỳ nghỉ lễ, lượng giao dịch trên thị trường khá hạn chế.

Thời gian gần đây, giá cà phê có xu hướng đi xuống rõ rệt. Robusta đã mất mốc 3.500 USD/tấn, trong khi Arabica cũng rơi khỏi ngưỡng 6.500 USD/tấn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào khi Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch mới.

Giá cà phê hôm nay 1 - 5 giảm mạnh ; bầu Đức huy động 2 . 000 Tỉ đầu tư cà phê - Ảnh 2.

Giá cà phê hạ nhiệt thấy rõ

Bầu Đức đã huy động được 2.000 tỉ trồng cà phê

Liên quan đến nguồn cung cà phê thời gian tới, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, cho biết đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng để đầu tư trồng cà phê.

Lô trái phiếu được phát hành trong nước, kỳ hạn 36 tháng.

Hiện bầu Đức chủ yếu phát triển vùng trồng cà phê tại Lào, ngoài ra có một phần diện tích tại Campuchia và Việt Nam, với giống Arabica là chủ lực.

Năm nay, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, nâng tổng diện tích lên 10.000 ha. Theo kế hoạch, đến tháng 10- 2027, doanh nghiệp sẽ bắt đầu thu hoạch bói 3.000 ha cà phê đã trồng từ năm 2025, tức nguồn cung mới cần thêm thời gian mới có thể đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp mở rộng diện tích cà phê, gây áp lực tâm lý lên thị trường rằng nguồn cung không còn căng thẳng như trước.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mất trắng 170 triệu USD mỗi ngày: 'Cơn ác mộng' từ lệnh phong tỏa khiến một cường quốc dầu mỏ tê liệt

Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 200 mét, vừa di chuyển vừa chở 10.800 ô tô, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Đắt hơn cả sầu riêng, Trung Quốc lo mất mùa một loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều, giá gần 600.000 đồng/kg

08:12 , 01/05/2026
Tin vui: Xăng dầu chính thức nhận 'đặc quyền' tới hết tháng 6

07:55 , 01/05/2026
Honda NWF125 gây chú ý với phong cách retro, liệu có đủ sức cạnh tranh với chính người anh em Honda Vision tại Việt Nam?

07:30 , 01/05/2026
Chiếc MacBook rẻ nhất lịch sử bất ngờ giảm giá tại Việt Nam, đang "cháy hàng" diện rộng

07:09 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên