Tin vui: Xăng dầu chính thức nhận 'đặc quyền' tới hết tháng 6

Hữu Bách | 01-05-2026 - 07:55 AM | Thị trường

Chính phủ quyết định kéo dài chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/6/2026, nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường và củng cố an ninh năng lượng trong nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026, cho phép kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/6/2026, thay vì kết thúc vào ngày 30/4 như quy định trước đó.

Theo nghị quyết, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% tiếp tục được áp dụng đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 là dầu thô đã tách phần nhẹ, mã 2710.19.89 là dầu trung khác và các chế phẩm, cùng mã 2711.19.00 là các loại nguyên liệu khác thuộc diện điều chỉnh. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Trước đó, ngày 9/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, với thời gian áp dụng đến hết ngày 30/4/2026.

Việc gia hạn thêm 2 tháng được đánh giá là động thái tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất, giảm áp lực chi phí đầu vào, đồng thời tạo thêm dư địa cho việc ổn định nguồn cung trong nước.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế lần này nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong thời gian văn bản này có hiệu lực, nếu có khác biệt giữa quy định tại Nghị quyết 25/2026/NQ-CP với Nghị định 26/2023/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu nêu trên, thì sẽ ưu tiên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 25.

Từ ngày 1/7/2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu thuộc diện điều chỉnh sẽ quay trở lại áp dụng theo quy định tại Nghị định 26/2023/NĐ-CP, nếu không có chính sách mới được ban hành.

Việt Nam đón tin cực vui từ Mỹ và Trung Quốc

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
Bộ Tài chính

Mất trắng 170 triệu USD mỗi ngày: 'Cơn ác mộng' từ lệnh phong tỏa khiến một cường quốc dầu mỏ tê liệt

