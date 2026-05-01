Ảnh minh họa

Tập đoàn NG Energy International Corp (NGE) vừa công bố kết quả thăm dò tích cực tại Colombia, cho thấy triển vọng gia tăng nguồn cung khí tự nhiên trong bối cảnh thị trường năng lượng khu vực vẫn duy trì nhu cầu cao.

Tại mỏ Sinu-9, giếng Hechicero-1X được khoan từ cuối tháng 2/2026 và đạt độ sâu khoảng 2.590 mét vào cuối tháng 3. Kết quả phân tích địa vật lý xác nhận sự hiện diện của khí tự nhiên trong nhiều tầng chứa, nổi bật là tầng Ciénaga de Oro (CDO) với độ dày khoảng 88 mét – vốn là mục tiêu khai thác chính của khu vực.

Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận thêm các tầng chứa khí mới gồm Porquero dày khoảng 45 mét và Pre-CDO–San Cayetano dày khoảng 31 mét, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi tiềm năng tài nguyên.

Đáng chú ý, trong đợt thử nghiệm cuối tháng 4, tầng Pre-CDO–San Cayetano cho lưu lượng khai thác tức thời đạt khoảng 26,4 triệu feet khối/ngày, tương đương gần 0,75 triệu m³/ngày, cùng áp suất đầu giếng cao. Kết quả này được đánh giá đủ tích cực để xem xét đưa vào khai thác thương mại, đặc biệt khi mỏ đã có sẵn kết nối với hệ thống vận chuyển khí quốc gia của Colombia.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc phát hiện khí tại tầng Pre-CDO–San Cayetano mang ý nghĩa quan trọng khi mở ra một hướng khai thác mới, thay vì chỉ tập trung vào tầng CDO như trước đây. Điều này cho thấy tiềm năng tài nguyên tại Sinu-9 có thể lớn hơn dự kiến, tạo dư địa gia tăng sản lượng trong trung và dài hạn. Đơn vị vận hành mỏ là Etablissements Maurel & Prom SA dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch khoan với giếng Magico-2X, nằm trong kế hoạch tổng cộng sáu giếng thăm dò.

Ở góc độ hạ tầng, công suất vận chuyển khí hiện tại tại Sinu-9 vào khoảng 30 triệu feet khối/ngày (tương đương 0,85 triệu m³/ngày) và được kỳ vọng sẽ sớm được lấp đầy nhờ sản lượng từ các giếng mới. Đối tác hạ tầng INFRAES đang triển khai dự án mở rộng hệ thống đường ống, với giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2026, nâng công suất lên 40 triệu feet khối/ngày (khoảng 1,13 triệu m³/ngày).

Trong kịch bản thuận lợi, công suất có thể tiếp tục được nâng lên mức 90 triệu feet khối/ngày, tương đương khoảng 2,55 triệu m³/ngày trong nửa cuối năm.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung khí nội địa của Colombia đang có thêm dư địa tăng trưởng, qua đó có thể góp phần giảm áp lực thiếu hụt và ổn định thị trường năng lượng trong nước. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang ưu tiên các nguồn năng lượng chuyển tiếp như khí tự nhiên, các phát hiện mới như tại Sinu-9 được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong cân bằng cung – cầu khu vực.

Song song với hoạt động thăm dò, NGE cũng cho biết sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX) từ ngày 30/4/2026, động thái được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để phục vụ kế hoạch mở rộng sản lượng trong thời gian tới.