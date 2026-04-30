Giá vải thiều tăng gấp ba ngay đầu vụ

Hiện mặt hàng này đã được các thương lái ký mua buôn khoảng 40.000 đồng/kg, nhưng nhiều nông dân bán vải chín sớm tại vườn lại có giá tăng gấp 3 lần lên tới 120.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sản lượng năm nay của mặt hàng này dự kiến chỉ bằng 50% kế hoạch. Nguyên nhân chính đến từ thời tiết bất thường.

Mùa đông vừa qua ấm khiến cây vải không đủ điều kiện phân hóa mầm hoa, trong khi sau Tết Nguyên đán, thời tiết tiếp tục khô nóng, ít mưa làm cây bật lộc nhanh nhưng không ra hoa. Dù nhiều nhà vườn đã chủ động bẻ lộc để kích thích ra hoa, song diện tích lớn khiến việc xử lý không đạt hiệu quả.

Trước những biến động về sản lượng và thị trường vải thiều năm 2026, đặc biệt tại các vùng trồng trọng điểm, tình hình sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh cũng được ghi nhận với nhiều khó khăn và điểm nhấn đáng chú ý.

Sáng 28/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình sản xuất, dự báo thị trường và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hồng Quang thông tin, năm 2026, tổng diện tích vải toàn tỉnh 29.800 ha; sản lượng ước đạt khoảng 95.068 tấn/160.000 tấn bằng 59,5 % so với kế hoạch (năm 2025 sản lượng vải toàn tỉnh đạt 205.000 tấn). Trong số đó, diện tích vải sớm 8.200 ha, sản lượng khoảng hơn 40.0000 tấn; vải chính vụ 21.600 ha, sản lượng hơn 55.000 tấn. Dự kiến thời gian thu hoạch vải sớm từ ngày 25/5/2026, vải chính vụ thu hoạch ngày 10/6/2026.

Năm 2026, việc sản xuất vải thiều tại tỉnh Bắc Ninh gặp khó khăn, sản lượng vải giảm hơn 50% so với năm 2025 do giai đoạn phân hóa mầm hoa gặp điều kiện thời tiết bất thuận, nhiệt độ cao, thời gian rét ngắn không thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa dẫn đến nhiều vườn vải phát triển lộc Đông. Mặt khác thời gian ra hoa không tập trung gây khó khăn cho công tác chỉ đạo kỹ thuật dự báo sản lượng và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Điểm mới năm 2026, tỉnh Bắc Ninh triển khai bình chọn vườn vải đẹp, đến nay có 15 xã, phường vùng trọng điểm sản xuất vải đã tiến hành khảo sát lựa chọn được 117 vườn vải đẹp, bằng 117% so với kế hoạch với tổng diện tích 114,4 ha, sản lượng ước đạt 934,6 tấn, để phục vụ cho xuất khẩu và thăm quan du lịch trải nghiệm.