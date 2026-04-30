Suzuki Jimny giảm giá kỷ lục 140 triệu tại đại lý: Giá thực tế còn 649 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn cho các dân chơi Việt thích off-road

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, Suzuki Jimny hiện được giảm giá 140 triệu đồng. Giá bán thực tế của mẫu SUV địa hình nhập Nhật này nay chỉ còn 649 triệu đồng tại đại lý. Giá niêm yết của xe là 789 triệu đồng.

Suzuki Jimny đang có mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt. Ảnh: Đại lý

Mức giảm ở đại lý đang cao hơn đáng kể so với khuyến mãi chính hãng. Hiện Suzuki Việt Nam áp dụng chính sách khuyến mãi 95 triệu đồng cho Jimny, bao gồm tặng lệ phí trước bạ và 3,5 năm bảo dưỡng.

Những chiếc Jimny hiện còn bán ở đại lý có năm sản xuất 2024. Từ đó đến nay, mẫu xe này chưa được nhập thêm về những lô sản xuất mới hơn.

Ở thời điểm ra mắt, Jimny từng bị bán với giá chênh cao hơn so với niêm yết. Đây là mẫu "xe chơi" chủ yếu phù hợp những người thích off-road. Cũng một phần do kén khách, giá Jimny liên tục giảm sâu từ khi ra mắt tới nay. Có những đại lý còn độ sẵn cho xe như một động thái kích cầu.

Thiết kế cổ điển của Jimny là đặc điểm nổi bật trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Jimny gây chú ý nhờ cấu hình kỹ thuật thuần chất off-road. Mẫu xe này sử dụng hệ thống khung gầm rời (body-on-frame), hệ dẫn động hai cầu 4WD và vi sai hạn chế trượt - những trang bị thường thấy trên các dòng SUV kích thước lớn.

Về thông số vận hành, xe được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp.

Trang bị tiện nghi bên trong ở mức cơ bản. Ảnh: Đại lý

Phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam là biến thể 3 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi. Ngoại thất xe mang thiết kế hình khối góc cạnh. Khoang nội thất của Jimny được xây dựng theo hướng tối giản, ưu tiên tính thực dụng. Các trang bị tiện nghi ở mức cơ bản với ghế bọc nỉ và đa số các chi tiết điều khiển đều là dạng cơ học. Hai thành phần hiện đại nhất trong cabin là màn hình cảm ứng 9 inch và hệ thống điều hòa tự động.

Hiện mẫu xe này không có đối thủ cạnh tranh ngang hàng tại Việt Nam.