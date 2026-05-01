Chiếc MacBook rẻ nhất lịch sử bất ngờ giảm giá tại Việt Nam, đang "cháy hàng" diện rộng

MacBook Neo đã rẻ nay còn rẻ hơn

Ngay giữa tháng 4/2026, dòng sản phẩm MacBook Neo đã chính thức lên kệ tại Việt Nam và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt mua sắm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dùng bất ngờ là chỉ sau khoảng một tuần, hàng loạt đại lý bán lẻ đã quyết định điều chỉnh giảm giá cho mẫu máy này.

MacBook Neo chính là chiếc laptop hot nhất khoảng đầu năm 2026

Hiện tại, MacBook Neo đang được chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn 16 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB và 18,5 triệu đồng cho phiên bản 512GB. So với mức giá niêm yết ban đầu, cả hai tùy chọn này đều đã được giảm thêm 500.000 đồng, biến đây trở thành thiết bị dễ tiếp cận nhất trong hệ sinh thái máy tính của nhà Táo. Đại diện nhiều hệ thống bán lẻ đánh giá MacBook Neo đang dần thay đổi định kiến của người dùng về việc sản phẩm Apple luôn đắt đỏ, đồng thời trở thành đối thủ cực kỳ nặng ký đe dọa trực tiếp đến thị phần của các dòng laptop Windows trong phân khúc phổ thông.

Dù mức giá tiếp tục hạ nhiệt, người dùng hiện tại lại không hề dễ dàng để sở hữu ngay lập tức một chiếc MacBook Neo. Lượng khách hàng quan tâm đến thiết bị này là cực kỳ đông đảo, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên và những người lần đầu tiên muốn trải nghiệm hệ điều hành macOS.

Ghi nhận thực tế tại một hệ thống bán lẻ lớn cho thấy các phiên bản màu sắc trẻ trung như hồng phấn và vàng nhạt đã tạm thời hết sạch hàng. Tình hình cũng không mấy khả quan hơn trên cửa hàng trực tuyến chính thức của Apple khi người mua được thông báo phải chờ từ 2 đến 4 tuần mới có thể nhận máy. Sức hút của sản phẩm đã bùng nổ ngay từ giai đoạn đăng ký thông tin ban đầu với hàng ngàn lượt khách hàng quan tâm, chứng minh nhu cầu khổng lồ cho một thiết bị phục vụ học tập và làm việc có giá thành vô cùng hợp lý.

Học sinh, sinh viên chính là tệp khách hàng bị chinh phục hoàn toàn bởi mức giá hấp dẫn, cấu hình đáp ứng nhu cầu cơ bản và màu sắc đầy cá tính của MacBook Neo

Điểm làm nên sự đặc biệt của MacBook Neo không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở cấu hình phần cứng mang tính đột phá. Đây là chiếc máy tính Mac đầu tiên trong lịch sử được Apple ưu ái trang bị bộ vi xử lý vốn dành cho điện thoại, cụ thể là con chip A18 Pro từng làm mưa làm gió trên thế hệ iPhone 16 Pro ra mắt năm 2024. Với 6 nhân CPU, 5 nhân GPU kết hợp cùng 16 lõi Neural Engine và 8GB RAM tiêu chuẩn, máy hoàn toàn dư sức đáp ứng mượt mà các tác vụ thường ngày. Đáng chú ý, phiên bản bộ nhớ 512GB sẽ được ưu ái tích hợp cảm biến vân tay Touch ID trên bàn phím Magic Keyboard, trong khi bản 256GB sẽ lược bỏ tính năng này để tối ưu giá thành.

Về mặt ngoại hình, MacBook Neo sở hữu thiết kế mỏng nhẹ tinh tế mang nhiều nét tương đồng với dòng Air hiện tại nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ phần màn hình 13 inch viền đều không hề có khuyết đỉnh tai thỏ. Thiết bị vẫn đảm bảo tính tiện dụng tối đa cho người dùng cơ bản với 2 cổng kết nối USB-C, giắc cắm tai nghe 3,5mm quen thuộc, camera trước độ phân giải 1080p sắc nét và đặc biệt là thời lượng pin vô cùng ấn tượng lên đến 16 giờ sử dụng liên tục.