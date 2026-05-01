Honda NWF125 gây chú ý với phong cách retro, liệu có đủ sức cạnh tranh với chính người anh em Honda Vision tại Việt Nam?

Trong những năm gần đây, thị trường xe tay ga châu Á chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách retro. Thay vì chạy theo xu hướng thiết kế sắc sảo và hầm hố, nhiều hãng xe bắt đầu tập trung vào các mẫu scooter mang kiểu dáng mềm mại, hoài cổ và hướng nhiều hơn tới trải nghiệm thư thái trong đô thị. Và Wuyang Honda NWF125 là một trong những cái tên mới đang thu hút sự chú ý theo xu hướng đó.

Mẫu xe tay ga này nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ ngoại hình tròn trịa, gọn gàng và đậm chất cổ điển. Tổng thể thiết kế của NWF125 mang cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện và có phần giống những mẫu scooter châu Âu vốn được ưa chuộng tại các thành phố lớn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn đặc trưng kết hợp các chi tiết bo cong mềm mại chạy dọc thân xe.

Wuyang Honda cũng đầu tư khá kỹ về màu sắc cho NWF125 khi đưa ra nhiều lựa chọn như trắng ánh trăng, xanh bơ hay trắng kem. Đây đều là các gam màu trẻ trung, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện đại và dễ thu hút nhóm khách hàng nữ hoặc người dùng trẻ tuổi yêu thích phong cách lifestyle.

Dù đi theo phong cách retro, mẫu scooter này không hoàn toàn “cổ điển” về công nghệ. Xe sử dụng hệ thống đèn LED giúp tăng độ sáng khi vận hành ban đêm đồng thời mang lại cảm giác cao cấp hơn cho tổng thể thiết kế. Khi di chuyển trong phố vào buổi tối, NWF125 tạo nên hình ảnh khá nổi bật nhờ sự kết hợp giữa ánh sáng LED hiện đại và kiểu dáng mang hơi hướng hoài cổ.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Wuyang Honda NWF125 nằm ở tính thực dụng. Với chiều cao yên chỉ 740mm, xe dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng khác nhau, đặc biệt là nữ giới hoặc người có vóc dáng nhỏ. Đây là yếu tố quan trọng tại các thị trường châu Á, nơi xe tay ga không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là công cụ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Yên xe được thiết kế rộng và mềm, giúp người lái duy trì cảm giác thoải mái khi di chuyển trong thời gian dài. Điều này đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên đi làm hàng ngày trong đô thị đông đúc hoặc phải di chuyển liên tục trong giờ cao điểm.

NWF125 còn được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng đèn đỏ nhằm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Đây là tính năng ngày càng phổ biến trên các mẫu xe tay ga hiện đại khi người dùng quan tâm nhiều hơn tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành.

Theo công bố, mẫu scooter này sử dụng động cơ Honda eSP dung tích 125cc cho công suất tối đa 7kW. Xe được tinh chỉnh để ưu tiên lực kéo ở dải tua thấp nhằm phục vụ môi trường đô thị. Nhờ đó, khả năng đề-pa của NWF125 được đánh giá khá nhanh nhẹn, giúp việc di chuyển trong phố hoặc vượt xe ở tốc độ thấp trở nên dễ dàng hơn.

Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100km cũng là một lợi thế đáng chú ý. Kết hợp với bình xăng 5,7 lít, xe có thể di chuyển khoảng 300km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Đây là con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong khoảng gần một tuần mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Ngoài khả năng tiết kiệm xăng, Wuyang Honda NWF125 còn được trang bị lốp bán nhiệt phía trước và sau nhằm tăng độ bám đường. Điều này hỗ trợ xe vận hành ổn định hơn khi gặp thời tiết mưa hoặc mặt đường trơn trượt. Khoang chứa đồ phía sau cũng được thiết kế đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác, tăng thêm tính tiện lợi cho người sử dụng.

Hệ thống treo của xe được tinh chỉnh theo hướng thể thao nên cho cảm giác chắc chắn khi vào cua. Tuy nhiên, điều này cũng khiến khả năng hấp thụ dao động trên đường xấu chưa thực sự mềm mại. Khi đi qua ổ gà hoặc mặt đường gồ ghề, người lái có thể cảm nhận rõ độ cứng từ hệ thống treo nếu không giảm tốc.

Tại Trung Quốc, Wuyang Honda NWF125 được bán với giá từ 9.980 đến 13.400 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 38,5 tới gần 51,6 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá này giúp mẫu xe trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhóm khách hàng trẻ muốn tìm kiếm một mẫu scooter có thiết kế đẹp, thương hiệu uy tín và mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Nếu được nhập khẩu vào Việt Nam trong thời gian tới, NWF125 nhiều khả năng sẽ tham gia vào phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ vốn đang có sự cạnh tranh rất mạnh. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này có thể là Honda Vision, Yamaha Latte, Yamaha Grande hay Honda Scoopy nhập khẩu.

Trong đó, Honda Vision hiện vẫn là mẫu xe có doanh số hàng đầu nhờ thương hiệu mạnh, chi phí sử dụng thấp và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Yamaha Grande lại chiếm ưu thế ở yếu tố thời trang và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi Honda Scoopy thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách retro nhập khẩu.

Điểm đáng chú ý là Wuyang Honda NWF125 sở hữu phong cách thiết kế khá khác biệt so với phần lớn xe ga phổ thông đang bán tại Việt Nam. Nếu được giữ nguyên mức giá cạnh tranh khi nhập khẩu, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo sức hút với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người dùng nữ hoặc dân văn phòng muốn tìm kiếm một chiếc scooter vừa đẹp mắt vừa đủ thực dụng cho cuộc sống hàng ngày.