Công ty Dầu khí Ấn Độ (Oil India Limited) vừa thông báo phát hiện một mỏ dầu khí lớn tại Libya, động thái được đánh giá có thể giúp Ấn Độ củng cố chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung.

Theo thông báo gửi tới các sở giao dịch chứng khoán, mỏ dầu khí mới được phát hiện tại khu vực 95/96 thuộc lưu vực Ghadames ở phía tây nam Libya. Đây là khu vực từ lâu được đánh giá có tiềm năng hydrocarbon lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Oil India cho biết họ đang triển khai chương trình khoan tám giếng thăm dò tại khu vực này và đã hoàn thành năm giếng trước đó. Việc khoan giếng thứ sáu, mang mã A1-96/02, đã dẫn tới phát hiện dầu khí mới.

Theo công ty, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã chính thức công nhận đây là phát hiện dầu khí thứ năm tại khu vực, cho thấy tiềm năng khai thác rất lớn của lưu vực Ghadames.

Giếng khoan được hoàn thiện ở độ sâu khoảng 8.440 feet (tương đương 2.570 mét) và trong quá trình thử nghiệm đã đạt sản lượng khoảng 13 triệu feet khối khí đốt (370 nghìn mét khối) cùng 327 thùng condensate mỗi ngày từ các tầng địa chất Awynat Wanin và Awyn Kaza.

Giới chức Ấn Độ cho rằng phát hiện này phản ánh vai trò ngày càng lớn của các công ty năng lượng nước này trên thị trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh chiến lược ở nước ngoài trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng lâu dài.

Chính phủ Ấn Độ trong thời gian qua cũng liên tục thúc đẩy các doanh nghiệp dầu khí quốc doanh mở rộng đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu từ các khu vực dễ biến động.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt nhiều bất ổn. Cuộc xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải xử lý gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu – đã khiến giá dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia nhận định căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh đang tạo ra một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất nhiều năm qua, khi hàng triệu thùng dầu mỗi ngày có nguy cơ bị gián đoạn. Điều này khiến các quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn như Ấn Độ phải tăng tốc tìm kiếm nguồn cung mới và mở rộng hiện diện tại các khu vực giàu tài nguyên.

Trong bối cảnh đó, Libya ngày càng được xem là điểm đến chiến lược đối với ngành năng lượng toàn cầu. Quốc gia Bắc Phi này sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi nhưng nhiều năm qua hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và xung đột nội bộ.

Việc Oil India phát hiện thêm mỏ dầu khí mới tại Libya được đánh giá không chỉ giúp mở rộng danh mục tài sản quốc tế của doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn năng lượng của Ấn Độ trong bối cảnh cạnh tranh nguồn cung toàn cầu ngày càng gay gắt.