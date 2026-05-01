Một quốc gia BRICS chuẩn bị đón tin cực vui từ Toyota

Theo thông tin từ Nikkei, tập đoàn Toyota Motor đã xây dựng kế hoạch thiết lập thêm ba nhà máy lắp ráp ô tô mới tại bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ. Dự án chiến lược này nhằm mục tiêu nâng tổng công suất sản xuất của hãng tại quốc gia tỷ dân lên mức 1 triệu xe mỗi năm vào 2030.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô lớn đang dịch chuyển trọng tâm đầu tư từ những thị trường truyền thống đang có dấu hiệu chững lại như Mỹ hay Trung Quốc, sang các khu vực mới nổi giàu tiềm năng.

Các cơ sở sản xuất mới tại Maharashtra không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn giữ vai trò là trung tâm xuất khẩu trọng điểm. Toyota dự kiến sử dụng các nhà máy này để xuất khẩu xe ô tô sang thị trường Trung Đông và Châu Phi. Tổng số tiền đầu tư cho dự án mở rộng này ước tính rơi vào khoảng 300 tỷ yên, tương đương khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ.

Về lộ trình thực hiện, nhà máy đầu tiên trong cụm ba nhà máy mới dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2029. Hai nhà máy còn lại sẽ lần lượt vận hành trong những năm tiếp theo. Sau khi hoàn tất, Toyota sẽ sở hữu tổng cộng sáu nhà máy tại Ấn Độ.

Hiện tại, hãng đã có ba nhà máy đang hoạt động tại khu vực phía Nam quốc gia này. Các cơ sở ở phía Nam chủ yếu tập trung cung ứng xe cho người tiêu dùng trong nước, trong khi các nhà máy mới tại Maharashtra sẽ đảm nhiệm thêm vai trò xuất khẩu nhờ vị trí địa lý thuận lợi.

Toyota sẽ xây thêm 3 nhà máy tại Ấn Độ.

Bang Maharashtra là nơi tọa lạc của cảng biển Mumbai sầm uất. Vị trí này giúp Toyota dễ dàng tiếp cận các tuyến đường thủy huyết mạch kết nối với Trung Đông và Châu Phi. Đây là hai khu vực có mối quan hệ thương mại và sự di chuyển dân cư mật thiết với Ấn Độ từ lâu đời.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Fourin của Nhật Bản, năng lực sản xuất hiện tại của Toyota đạt mức 3,1 triệu xe tại Nhật Bản, 2,2 triệu xe tại Trung Quốc và 1,5 triệu xe tại Mỹ. Với việc xây dựng thêm các nhà máy mới, Ấn Độ sẽ chính thức trở thành cơ sở sản xuất lớn thứ tư trên toàn thế giới của tập đoàn này.

Về danh mục sản phẩm, Toyota có kế hoạch ra mắt một mẫu SUV ba hàng ghế mới dưới tên gọi Corolla tại thị trường Ấn Độ và các quốc gia mới nổi. Đây là phân khúc xe đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng tại các khu vực này. Ngoài ra, hãng cũng sẽ tập trung sản xuất các dòng xe hybrid cắm điện để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng chú trọng đến yếu tố môi trường.

Hiện nay, Ấn Độ đã vươn lên trở thành thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới về doanh số bán xe mới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Theo dự báo từ GlobalData, doanh số bán xe tại Ấn Độ có thể đạt 6,44 triệu chiếc vào năm 2030, tăng 20% so với năm 2025.

Dự kiến đến năm 2050, Châu Phi sẽ trở thành thị trường ô tô lớn với doanh số ước tính vượt mốc 6 triệu xe và khu vực Trung Đông cũng được dự báo sẽ mở rộng đáng kể.

Dữ liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy dân số Châu Phi có khả năng tăng gấp đôi lên 2,5 tỷ người vào năm 2050. Cùng thời điểm đó, dân số Trung Đông dự kiến tăng 50% lên mức 700 triệu người và dân số Ấn Độ sẽ đạt khoảng 1,7 tỷ người.

Việc xây dựng thêm 3 nhà máy sẽ biến Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất ô tô mới.

Thị trường Ấn Độ từ lâu đã là địa bàn hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Nhật Bản. Suzuki Motor đã gia nhập thị trường này từ năm 1982. Hiện nay, công ty con Maruti Suzuki đang nắm giữ khoảng 40% thị phần xe du lịch tại đây. Suzuki cũng vừa vận hành một nhà máy mới tại bang Haryana vào năm ngoái và dự kiến mở thêm một cơ sở khác tại bang Gujarat vào năm 2029.

Mối quan hệ hợp tác giữa Suzuki và Toyota tại Ấn Độ rất chặt chẽ khi Suzuki cung cấp một số mẫu xe cho Toyota, tiêu biểu như mẫu xe điện Urban Cruiser.

Trong khi Suzuki tập trung vào thế mạnh xe cỡ nhỏ, Toyota lại chiếm ưu thế ở phân khúc minivan và SUV. Toyota cũng đang nỗ lực đa dạng hóa các dòng xe hybrid để tiếp cận tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ.

Bên cạnh các hãng xe Nhật Bản, những đối thủ toàn cầu khác cũng đang tăng cường đổ vốn vào quốc gia này. Tập đoàn Hyundai Motor của Hàn Quốc đã hoàn tất thỏa thuận mua lại một nhà máy của General Motors Ấn Độ vào năm 2023.

Mục tiêu của Hyundai là nâng cao sản lượng các dòng xe SUV để củng cố vị thế khi hãng này đang nắm giữ hơn 10% thị phần xe du lịch tại Ấn Độ. Sự cạnh tranh giữa các tập đoàn lớn cho thấy vai trò trung tâm của Ấn Độ trong bản đồ công nghiệp ô tô thế giới giai đoạn tới.