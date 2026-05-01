Hyundai Ioniq 5 2026 ra mắt: Nâng cấp từ trong ra ngoài, sạc một lần thoải mái đi TP.HCM - Đà Lạt khứ hồi

Theo Thanh Nhã | 01-05-2026 - 15:10 PM | Thị trường

Với hàng loạt nâng cấp từ thiết kế đến trang bị, giá bán của mẫu SUV thuần điện này cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 400 triệu đồng.

Hyundai Ấn Độ vừa giới thiệu bản cập nhật cho mẫu SUV thuần điện Ioniq 5. Xe nhận được nhiều nâng cấp về ngoại thất, hệ truyền động cùng bộ pin mới.

Hyundai Ioniq 5 2026 có nhiều nâng cấp. Ảnh: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 2026 mới được cung cấp với bốn tùy chọn màu sắc khác nhau, gồm vàng mờ Gravity Gold Matte, đen ngọc trai Midnight Black Pearl, xám Titan Grey và trắng Optic White. Giá bán khởi điểm 5,57 triệu INR, tương đương 1,7 tỷ đồng.

Về thiết kế, Ioniq 5 mới vẫn giữ nguyên nét đặc trưng. Những nâng cấp bao gồm thiết kế cản trước và sau mạnh mẽ hơn, tấm chắn gầm trước và sau chắc chắn, thiết kế mâm hợp kim thể thao mới, thiết kế cánh gió sau mới và thiết kế đèn trang trí chữ V công nghệ cao được cải tiến.

Nội thất của Ioniq 5 2026 tập trung vào tính tiện dụng, khả năng tiếp cận và sự thuận tiện khi lái xe hàng ngày. Xe có vô lăng bọc da 3 chấu mới với logo bốn chấm phát sáng độc đáo, tích hợp sưởi. Khu vực táp-lô nổi bật với 2 màn hình 12,3 inch, đế sạc điện thoại thông minh không dây được thiết kế lại,...

Khoang lái Ioniq 5 mới. Ảnh: Hyundai

An toàn cũng được nâng cấp toàn diện, Hyundai đã bổ sung thêm cho xe hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe phía sau và cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe. Các nâng cấp công nghệ bao gồm Hệ thống điều hướng tích hợp (CCNC), cập nhật phần mềm điều khiển từ xa (COTA), Android Auto và Apple CarPlay không dây, hệ thống chống trộm từ xa thông qua ứng dụng Hyundai Bluelink và tính năng thanh toán trong xe mới cho phép người dùng thanh toán trực tiếp phí sạc xe điện qua màn hình thông tin giải trí.

Hyundai trang bị cho Ioniq 5 2026 bộ pin lớn hơn với dung lượng 84 kWh, phạm vi hoạt động dự kiến 690 km. Công suất sạc DC được đẩy lên mức 350 kW. Ở đời cũ, pin có dung lượng 72,6 kWh của phiên bản trước. Hyundai Ioniq 5 2026 cũng có khả năng sạc DC nhanh hơn, đạt đỉnh 350 kW.

Theo Thanh Nhã

