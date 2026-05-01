iPhone 17 Pro Max giảm giá, thấp nhất từ trước đến nay

Theo Huỳnh Duy | 01-05-2026 - 20:45 PM | Thị trường

Phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max có mức giảm rõ rệt.

Sau hơn nửa năm mở bán, dòng iPhone 17 bắt đầu bước vào chu kỳ điều chỉnh giá khi nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm nhằm kích cầu trong giai đoạn thấp điểm của thị trường.

Ghi nhận trên thị trường, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max có mức giảm rõ rệt. Bản 256GB hiện phổ biến ở mức khoảng 37 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với trước đó. Trong khi đó, phiên bản 512GB giảm mạnh hơn, khoảng 1,5 triệu đồng, xuống còn khoảng 43 triệu đồng, mức điều chỉnh đáng chú ý khi sản phẩm chưa bước vào cuối vòng đời.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 17 Pro cũng ghi nhận xu hướng tương tự nhưng biên độ hẹp hơn. Phiên bản 256GB hiện dao động quanh mức 34,7 triệu đồng, giảm nhẹ khoảng 300.000 đồng. Riêng bản dung lượng lớn 1TB có mức giảm sâu hơn, khoảng 1,7 triệu đồng, xuống còn khoảng 46,3 triệu đồng.

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được điều chỉnh giá, với mức giảm phổ biến từ 400.000 đến 800.000 đồng tùy phiên bản. Tại một số đại lý nhỏ hoặc kênh bán lẻ linh hoạt, giá thực tế có thể thấp hơn thêm 100.000-300.000 đồng, tùy màu sắc và dung lượng.

Diễn biến này phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà bán lẻ trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh. Giai đoạn quý II vốn được xem là mùa thấp điểm của thị trường smartphone, khi nhu cầu suy giảm sau Tết và trước thời điểm xuất hiện thông tin về thế hệ sản phẩm mới.

Dù vậy, so với các thế hệ trước, iPhone 17 vẫn cho thấy khả năng giữ giá tương đối tốt. Apple chưa có động thái điều chỉnh giá nhập, khiến mức giảm chủ yếu đến từ việc các đại lý chủ động cắt giảm biên lợi nhuận hoặc tối ưu tồn kho. Điều này cho thấy sức hút của phân khúc cao cấp vẫn duy trì ổn định, đồng thời phản ánh chiến lược kiểm soát giá chặt chẽ từ hãng.

Ở chiều ngược lại, dòng iPhone Air lại ghi nhận mức giảm sâu hơn đáng kể. Phiên bản 256GB hiện chỉ còn khoảng 23 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn tới 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Các phiên bản dung lượng cao cũng giảm mạnh, có thể lên tới khoảng 9,5 triệu đồng.

iPhone Air bản 256GB hiện chỉ còn khoảng 23 triệu đồng

Sự phân hóa này cho thấy hành vi tiêu dùng đang tách biệt rõ rệt giữa các phân khúc. Nhóm sản phẩm cao cấp vẫn giữ được sức mua nhờ thương hiệu và hệ sinh thái, trong khi các dòng định vị thấp hơn chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt từ các đối thủ Android.

Giới phân tích nhận định xu hướng giảm giá có thể tiếp tục trong ngắn hạn, nhất là khi thị trường bước vào giai đoạn chờ đợi thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, mức giảm sâu khó xảy ra với các phiên bản Pro do nhu cầu ở phân khúc cao cấp vẫn duy trì ổn định.

Mất trắng 170 triệu USD mỗi ngày: 'Cơn ác mộng' từ lệnh phong tỏa khiến một cường quốc dầu mỏ tê liệt

Cả châu Á sắp đón tin vui từ ông trùm dầu mỏ lớn nhất thế giới

Honda Stylo 160 chính thức ra mắt với động cơ giống PCX160, giá trên dưới 60 triệu đồng khiến người Việt tiếc nuối

Trung Quốc chi 341 triệu USD bao mua gần như toàn bộ tôm hùm của Việt Nam

Tập đoàn Hàn Quốc giành hợp đồng tàu điện 9.000 tỷ ở Việt Nam: Đẳng cấp cỡ nào mà khách khó tính cũng "gật đầu"?

Giá gas vượt 650.000 đồng/bình 12kg

