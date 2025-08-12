Người Việt có thể được vào chơi casino: Việt Nam đang có những casino nào?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-08-2025 - 08:30 AM | Thị trường

Hiện nay, Việt Nam có 9 dự án casino được phép hoạt động gồm 6 dự án quy mô nhỏ và 3 casino quy mô lớn.

Trong đó, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc (An Giang) do CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Corona Casino Phú Quốc. (Ảnh: Vinpearl)

Corona Phú Quốc nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn chơi. Corona Casino Phú Quốc có diện tích sàn hơn 18.000 m², thiết kế sang trọng đạt chuẩn quốc tế.

2 casino quy mô lớn còn lại là Nam Hội An (Đà Nẵng) và Hồ Tràm (TP.HCM).

Casino Hồ Tràm cung cấp một sàn sòng bạc có quy mô rộng lớn trải rộng trên 9.000 m². Ngoài 90 trò chơi game trên hệ thống sòng bạc cổ điển, casino Hồ Tràm còn cung cấp hàng trăm trò chơi điện tử.

Casino Nam Hội An có 140 bàn chơi, hơn 300 máy đánh bạc và các khu vực dành riêng cho khách hàng VIP.

6 casino quy mô nhỏ gồm: Đồ Sơn (Hải Phòng); Lợi Lai, Hoàng Gia, khách sạn Hồng Vận (Quảng Ninh); khách sạn Quốc tế (Lào Cai); Silver Shores (Đà Nẵng).

Casino Đồ Sơn nằm trên bán đảo Đồ Sơn (TP Hải Phòng) được xây dựng từ những năm cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước với tổng mức đầu tư hàng chục triệu USD. Casino Đồ Sơn nổi tiếng với sòng bài có diện tích hơn 16.000 m². Tuy nhiên, nhiều năm nay, casino Đồ Sơn dừng vận hành.

Casino Đồ Sơn đã dừng vận hành nhiều năm nay. (Ảnh: Tiền Phong)

Casino Lợi Lai (Quảng Ninh) diện tích 3.600 m², nằm liền kề Khách sạn Quốc tế Lợi Lai. Casino Lợi Lai thu hút khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt là những người đến bằng đường bộ.

Casino Hoàng Gia (Quảng Ninh) sở hữu 18 bàn chơi trực tiếp và 62 máy trò chơi điện tử.

Casino Hồng Vận (Quảng Ninh) là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp bao gồm khách sạn và casino.

Casino Lào Cai nằm trong khách sạn cao cấp Aristo International Hotel.

Casino Silver Shores (Đà Nẵng) mở cửa vào năm 2009, là một trong những điểm đến nổi bật trong ngành casino Việt Nam. Casino Silver Shores gồm 2 tầng, diện tích lên đến 15.000 m².

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định. Theo đó, người Việt sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng. Mức này gấp 2 - 2,5 lần so với giá vé đang áp dụng.

Ngoài ra, người Việt Nam phải đủ 21 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Người Việt được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng VND để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước này ra tiền Việt khi không sử dụng hết.

Người chơi chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu khi xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh casino để vào chơi.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất đơn vị kinh doanh casino có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và lưu giữ các hồ sơ, dữ liệu tối thiểu 5 năm; hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé, kê khai số lượng người Việt vào chơi casino và nộp tiền bán vé vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

