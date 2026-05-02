Xiaomi ra mắt Redmi Pad 2 9.7 tại Việt Nam, giá từ 5 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, được định vị phục vụ nhu cầu học tập, làm việc cơ bản và giải trí di động, với hai phiên bản gồm Wi-Fi và hỗ trợ kết nối 4G.

Redmi Pad 2 9.7 được trang bị màn hình kích thước 9,7 inch, độ phân giải 2K, đi kèm tần số quét 120Hz. Theo công bố của hãng, màn hình này có độ sáng tối đa 600 nits và tỷ lệ hiển thị 16:10, hướng đến việc cân bằng giữa nhu cầu giải trí và làm việc đa nhiệm. Thiết bị đồng thời đạt các chứng nhận về bảo vệ mắt như Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly từ TÜV Rheinland.

Về thiết kế, máy có độ dày 7,4 mm và trọng lượng khoảng 401 gram, hướng đến tính di động. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là xám và bạc. Ngoài ra, Redmi Pad 2 9.7 được trang bị hệ thống loa stereo hỗ trợ Hi-Res Audio nhằm cải thiện trải nghiệm đa phương tiện.

Một trong những điểm đáng chú ý của thiết bị là viên pin dung lượng 7.600mAh. Xiaomi cho biết thời gian sử dụng có thể đạt khoảng 1,7 ngày trong điều kiện thông thường. Máy hỗ trợ sạc nhanh 18W thông qua cổng USB-C.

Về hiệu năng, Redmi Pad 2 9.7 sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 với xung nhịp tối đa 2.9GHz. Cấu hình này được định hướng đáp ứng các tác vụ phổ biến như học tập trực tuyến, xem nội dung đa phương tiện hoặc làm việc nhẹ. Phiên bản 4G cho phép người dùng duy trì kết nối Internet trong trường hợp không có Wi-Fi, phù hợp với nhu cầu di chuyển.

Thiết bị vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3, hỗ trợ các tính năng kết nối trong hệ sinh thái Xiaomi. Người dùng có thể đồng bộ dữ liệu, chia sẻ clipboard hoặc nhận cuộc gọi từ smartphone trên phiên bản Wi-Fi thông qua tính năng liên thông thiết bị. Ngoài ra, tính năng Circle to Search by Google cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ tìm kiếm nhanh nội dung trên màn hình.

Tại Việt Nam, Redmi Pad 2 9.7 được mở bán từ ngày 1/5/2026 với mức giá khởi điểm 4,99 triệu đồng cho phiên bản Wi-Fi 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Các phiên bản dung lượng cao hơn và bản 4G có giá tối đa 6,49 triệu đồng. Phụ kiện bao da đi kèm được bán riêng với giá 790.000 đồng.

Trong giai đoạn mở bán đến hết ngày 31/5, sản phẩm đi kèm một số chương trình ưu đãi như giảm giá trực tiếp, voucher mua sắm, hỗ trợ thu cũ đổi mới, trả góp 0% và bảo hành tối đa 18 tháng.