Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng người đổ về siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm

Theo Lê Thuý | 02-05-2026 - 10:12 AM | Thị trường

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài góp phần giúp nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng rõ rệt.

Thông tin từ chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ và WiN thuộc WinCommerce (công ty thành viên của Tập đoàn Masan), ngày 30-4, hệ thống ghi nhận sức mua tăng mạnh trên phạm vi toàn quốc, phản ánh xu hướng tiêu dùng tăng cao trong các dịp cao điểm.

Xu hướng mua sắm dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5: Sức mua tăng mạnh tại siêu thị - Ảnh 1.

Siêu thị ghi nhận lượng khách đến mua sắm rất đông

Theo ghi nhận, doanh thu toàn hệ thống ngày 30-4 tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Số lượng hóa đơn tăng 30% so với ngày thường và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh tần suất mua sắm của khách hàng gia tăng rõ rệt.

Tăng trưởng này cho thấy nhu cầu mua sắm phục vụ kỳ nghỉ lễ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động tụ họp gia đình, du lịch và tiêu dùng tại nhà.

Xu hướng mua sắm dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5: Sức mua tăng mạnh tại siêu thị - Ảnh 2.

Xu hướng mua sắm dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5: Sức mua tăng mạnh tại siêu thị - Ảnh 3.

Các nhóm hàng thiết yếu tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong giỏ hàng, bao gồm thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh. Đây đều là những mặt hàng gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các bữa ăn gia đình trong dịp lễ.

Ông Mai Ngọc Quý, Giám đốc siêu thị WinMart Times City, cho biết: "Sức mua tăng mạnh nhưng nguồn cung và giá cả vẫn được đảm bảo ổn định nhờ công tác chuẩn bị từ sớm, bao gồm dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng và làm việc trước với các nhà cung cấp để đảm bảo hàng hóa đầy đủ trong suốt kỳ nghỉ."

Với hệ thống AEON, hệ thống dự kiến lượng khách đến các Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị sẽ tăng mạnh, từ 10-25% theo từng khu vực.

Lượng khách dự kiến sẽ đổ về các khu vực mua sắm tại các thành phố lớn và điểm du lịch, với nhu cầu giải trí và ăn uống cùng gia đình. Trong đó, hệ thống Trung tâm AEON Huế, Tân An (Tây Ninh), Văn Giang (Hưng Yên) dự đoán đón lượng khách lớn từ những người về quê nghỉ lễ.

Vì vậy, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON sẽ kéo dài thời gian hoạt động, đóng cửa muộn hơn nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất trong thời gian nghỉ lễ.

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Hàn Quốc giành hợp đồng tàu điện 9.000 tỷ ở Việt Nam: Đẳng cấp cỡ nào mà khách khó tính cũng "gật đầu"?

Tập đoàn Hàn Quốc giành hợp đồng tàu điện 9.000 tỷ ở Việt Nam: Đẳng cấp cỡ nào mà khách khó tính cũng "gật đầu"? Nổi bật

Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng loạt siêu tàu chở LNG treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi

Bị phương Tây trừng phạt gắt gao, hàng loạt siêu tàu chở LNG treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi Nổi bật

Cua biển Cà Mau tăng hơn 100.000 đồng/kg dịp lễ 30-4 và 1-5

Cua biển Cà Mau tăng hơn 100.000 đồng/kg dịp lễ 30-4 và 1-5

10:10 , 02/05/2026
Xiaomi ra mắt Redmi Pad 2 9.7 tại Việt Nam, giá từ 5 triệu đồng

Xiaomi ra mắt Redmi Pad 2 9.7 tại Việt Nam, giá từ 5 triệu đồng

09:44 , 02/05/2026
Thêm gần 120 nghìn tấn LNG, LPG của PV GAS cập cảng

Thêm gần 120 nghìn tấn LNG, LPG của PV GAS cập cảng

09:09 , 02/05/2026
Thêm một mẫu xe Hyundai có thiết kế giống Santa Fe

Thêm một mẫu xe Hyundai có thiết kế giống Santa Fe

08:21 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên