Tiệm vịt quay ở TP.HCM bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi ngày dịp 30/4 - 1/5

Sáng 2/5, bà Chu Thị Vân (ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn) cùng con gái đến tiệm vịt quay trên đường Phan Văn Trị để mua vịt về ăn mừng kỳ nghỉ lễ. Gia đình bà mua 2 con vịt quay với giá 350.000 đồng/con.

Theo bà Vân, kỷ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài nên gia đình bà tập trung đông đủ thành viên. Con cháu trong gia đình có tổng cộng 12 người. Chính vì vậy, kỳ nghỉ lễ luôn rất rộn ràng, vui vẻ. “Con cháu nhà tôi rất thích ăn vịt quay, nên nghỉ lễ là phải chạy đi mua vịt về cho mấy đứa ăn”, bà Vân nói.

Người dân chờ mua vịt quay để ăn mừng trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng như bà Vân, gia đình anh Nguyễn Tuấn Khởi (ngụ đường Điện Biện Phủ, phường Bàn Cờ) thường chọn vịt quay trong kỳ nghỉ lễ 1/5. Ngoài vịt quay, gia đình anh cũng mua thêm 1 kg heo quay.

Theo anh Khởi, gia đình anh thích ăn loại vịt quay da giòn. Đây là loại vịt quay có lớp da giòn hơn so với vịt quay truyền thống. Trẻ em, người lớn đều thích loại vịt quay mới lạ này. Giá vịt quay da giòn giao động từ 300.000 – 350.000 đồng/con.

Vịt quay da giòn được nhiều người dân ưa chuộng. (Ảnh: Đại Việt)

Mỗi phần vịt quay da giòn có giá 300.000 - 350.000 đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Trần Phong, đại diện một tiệm vịt trên đường Phan Văn Trị, phường An Đông cho biết, 3 ngày qua, tiệm vịt quay của gia đình anh luôn đông khách. Lượng vịt quay bán ra gấp 3-4 lần so với ngày bình thường.

“ Dịp lễ 30/4, 1/5, người dân được nghỉ dài ngày nên tần suất tổ chức tiệc tùng cũng nhiều hơn. Một số gia đình đông người mua 4-5 con vịt quay về ăn lễ”, anh Phong nói.

Theo anh Phong, giá vịt quay vẫn như ngày thường là 350.000 đồng/con. Cửa hàng của anh cũng bán nhiều sản phẩm khác như heo quay giá 350.000 đồng/kg, gà hấp muối 380.000 đồng/con, gà quay ngũ vị 260.000 đồng/con.

Cũng theo anh Phong, doanh thu bán vịt quay, heo quay trong dịp lễ 1/5 có thể tăng gấp 3 lần so với ngày bình thường. Chính vì vậy, toàn bộ nhân viên của tiệm phải làm việc hết công suất.

Các tiệm vịt quay lớn tại TP.HCM hoạt động hết công suất. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Ngô Thị Lý, chủ một tiệm vịt quay trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông chia sẻ, gia đình bà đang bán vịt quay với giá từ 340.000 - 360.000 đồng/con, tùy kích thước. Ngoài khách mua trực tiếp thì lượng khách đặt hàng online cũng rất nhiều, gấp 2 lần ngày thường.

“ Dịp lễ 1/5, tiệm vịt của chúng tôi bán bình quân hơn 300 con/ngày, lượng khách tăng khoảng 4 lần so với ngày bình thường", bà Lý nói.

Kỳ nghỉ lễ, mỗi tiệm vịt quay lớn có thể bán 300-400 con vịt, doanh thu đạt cả trăm triệu đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các tiệm bán vịt quay lâu năm trên đường Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa (phường An Đông), đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), đường Âu Cơ (phường Tân Hòa), đường Tạ Uyên (phường Minh Phụng) đều có lượng khách đông đúc.

Đại diện một số tiệm vịt quay lớn tại TP.HCM cho biết, doanh thu trong dịp lễ 30/4, 1/5 có thể đạt từ 100 - 130 triệu đồng/ngày. Đây là dịp “hốt bạc” của các tiệm vịt quay nên ai cũng tranh thủ mở cửa từ sáng đến tối muộn để phục vụ khách. Dự kiến, lượng khách mua vịt quay, heo quay vẫn tiếp tục đông đến ngày 3/5.