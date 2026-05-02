Veloz Cross bất ngờ soán ngôi Yaris Cross trở thành xe Toyota bán chạy nhất, Vios trở lại top 3

Toyota Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2026 với một số biến động đáng chú ý trong cơ cấu doanh số, đặc biệt là việc một mẫu MPV bất ngờ vươn lên dẫn đầu toàn danh mục.

Cụ thể, tổng doanh số bán hàng trong tháng 4/2026 đạt 6.676 xe (bao gồm Lexus). Riêng các mẫu xe Toyota đạt 6.378 xe, duy trì mức ổn định so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở bảng xếp hạng doanh số từng mẫu xe. Toyota Veloz Cross đạt 1.503 xe, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng trong tháng. Đây được xem là diễn biến bất ngờ khi trước đó vị trí dẫn đầu thường thuộc về Toyota Yaris Cross.

So với tháng 3/2026, thứ hạng các mẫu xe đã có sự xáo trộn rõ rệt. Veloz Cross từ nhóm dưới vươn lên dẫn đầu, trong khi Yaris Cross lùi xuống thứ hai. Toyota Vios quay lại top 3, còn Toyota Corolla Cross và Toyota Innova Cross đều giảm thứ hạng.

Ở các vị trí tiếp theo, Yaris Cross đạt 1.344 xe, Vios đạt 750 xe, Corolla Cross đạt 703 xe và Innova Cross đạt 701 xe, cho thấy sự cạnh tranh khá sát sao giữa các dòng xe chủ lực.

Bên cạnh đó, nhóm xe hybrid tiếp tục là điểm sáng. Tháng 4/2026, Toyota bán ra 1.069 xe hybrid, tăng tới 78% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thể, dù doanh số không biến động quá mạnh, sự vươn lên của Veloz Cross cho thấy dấu hiệu dịch chuyển trong thị hiếu, khi các mẫu MPV đa dụng ngày càng được ưa chuộng hơn trên thị trường.